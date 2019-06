5 món ăn từ hàu giúp tăng cường sinh lực phái mạnh

Trong con hàu có chứa rất nhiều kẽm mà kẽm là yếu tố vi lượng rất cần thiết trong việc tạo ra tinh dịch, cơ thể nam giới thường bị mất kẽm sau mỗi lần phóng tinh vì thế việc bổ sung kẽm qua chế độ ăn hàng ngày là rất cần thiết… Sau đây là một số món ăn từ hàu cực tốt và bổ dưỡng cho sức khỏe nam giới. Gỏi hàu: Hàu khi ăn sống thì sẽ giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn nhưng không phải ai cũng ăn được hàu sống. Nếu vậy, chúng ta có thể chuyển sang món gỏi hàu. Để làm gỏi hàu, chúng ta cần chuẩn bị 10 con hàu tươi, 1 quả xoài xanh, 1 củ cà rốt, 1 củ hành tây, 1 củ gừng, rau thơm tùy ý, mắm, đường, tỏi ớt. Cách chế biến: Hàu tách vỏ và sửa thật sạch. Nấu một nồi nướng sôi để chần qua hàu, khi nấu nước hãy cho vào một miếng gừng đập nhỏ. Nước sôi thì chần qua hàu, nhớ chần tái qua nhé, chứ không phải làm chín. Xoài, cà rốt thì đem thái nhỏ hoặc bào thành sợi. Hành tây làm sạch và thái ngang, nếu sợ hăng và cay thì có thể ngâm qua với nước muối, rau thơm làm sạch.Làm nước dùng: Đường, nước mắm, tỏi bằm, ớt bằm nhỏ theo tỷ lệ 3 – 3 – 1/2 – 1 hoặc có thể tùy biến theo khẩu vị. Trộn hàu, xoài, cà rốt, hành tây, rau thơm đều lên rồi cho lên đĩa. Tưới nước dùng lên và trộn tiếp, cho rau thơm trên cùng và thưởng thức.Món hàu nướng mỡ hành: Có thể nói đây là món dễ gây nghiện nhất đối với tất cả mọi người. Vì món hàu nướng rất ngon và béo thơm, khi nướng chín nên đa phần ai cũng có thể ăn thoải mái được. Hàu tách vỏ và làm sạch như hàu làm ăn sống với mù tạt, để thịt hàu lên 1 nửa chiếc vỏ. Nên đánh sạch vỏ để khi ăn cũng sạch sẽ hơn. Bạn cần chuẩn bị thêm hành khô bóc vỏ, thái nhỏ và phi. Mỡ tóp trộn với nước mỡ tưới lên con hàu. Cho hàu lên bếp nướng: có thể dùng lò vi sóng, bếp than, hoặc bếp hồng ngoại. Có thể cho thêm lạc giã bé nếu thích. Nướng chín và thơm thì sắp lên đĩa rồi thưởng thức. Cháo hàu: Rất nhiều gia đình thích món cháo hàu vì nó tương tự như cháo nghêu, có thể cháo hàu sẽ béo hơn. Cháo hàu thường được nấu cùng với khoai môn hoặc khoai lang. Chuẩn bị nguyên liệu: Nên chọn hàu sữa vì nó béo và ngọt hơn, gạo vo sạch và rang thơm, hành lá, gia vị mắm muối, bột ngọt Cách làm: Hàu tách vỏ và sửa thật sạch. Bắc chảo lên bếp, phi hành và hàu thơm lên, nêm nếm các gia vị mắm muối, tiêu như sở thích. Gạo rang cho vào nối nấu cháo như thông thường. Cho hỗn hợp hàu đã chế biến vào bát cháo hoặc cho trực tiếp vào nồi cháo đã nấu chín. Cháo hàu có thể ăn kèm với rau thơm hoặc hành tùy sở thích. Hàu sữa nấu canh chua: Nếu các bạn muốn ăn một món hàu với cơm nóng và cả nhà cùng thưởng thức thì món canh hàu thì không còn gì bằng. Sau đây bạn có thể thực hiện món hàu sữa nấu canh chua. Nguyên liệu chuẩn bị: Hàu làm sạch và tách vỏ đẻ ráo nước, nguyên liệu làm nước chua như dứa, cà chua, hành thì là, ớt, me hoặc sấu … Không thể thiếu rau thơm, hành và các gia vị nêm nếm. Cách làm: Hàu làm sạch và để ráo, hành thái khúc, cà chua thái nhỏ, dứa thái miếng vừa ăn. Đặt nồi lên bếp, phi hỗn hợp hành và dầu ăn nóng và thơm. Cho cà chua vào đảo cho chín mềm. Dứa và hàu cho vào xào sơ qua rồi nêm nếm chút mắm, muối, hạt nêm. Cho sấu hoặc me đập dập vào tăng vị chua. Thêm nước đun sôi chín tới nêm nếm vừa ăn. Cuối cùng thêm rau thơm, rau răm hành lá tùy sở thích. Hàu chiên: 200 g ruột hàu, 0,5 g bột mỳ hay bột chiên, 1 quả trứng gà. Cho bột vào bát, đập trứng gà vào trộn đều. Cho chảo lên bếp, đổ dầu vào; cho ruột hàu nhúng vào bát bột rồi cho vào chảo mỡ nóng chiên chín. Nên ăn nóng. Hàu sốt hành: 10 con hàu, nước dùng, hành lá xắt nhuyễn, nước tương, đường, dầu ăn đủ dùng. Hàu tách lấy thịt, rửa sạch bùn đất. Hành phi thơm. Hàu sắp lại vào vỏ, rắc hành lá lên mặt, cho vào nồi hấp khoảng 2 phút trên lửa lớn. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

