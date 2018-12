5 màu son hot hit được chị em săn lùng nhiều nhất trong thu đông 2018

1. Son màu nâu be

Thời gian gần đây, màu son nâu be được phái đẹp sử dụng rất nhiều bởi sự ma mị của chúng. Nếu đã quá chán các màu son rực rỡ, chói chang thì bạn nên thử ngay màu son sành điệu này đi chắc chắn bạn sẽ thích mê cho mà xem. Chẳng vậy mà hết Minh Tú, H’Hen Niê, Kỳ Duyên, Angela Phương Trinh, Tiểu Vy và các mỹ nhân đình đám thi nhau sử dụng màu son này. Màu son này sẽ đem tới cho các bạn một vẻ ngoài cực chất, thời thượng mà quyến rũ. Với những cô nàng da ngăm thì màu son này như sinh ra để dành cho họ vậy. Còn nếu bạn sở hữu một làn da trắng sáng và theo đuổi phong cách trang điểm kiểu Tây thì cũng đừng bỏ qua son nâu be. 2. Son màu cam san hô đất

Có thể nói rằng, năm 2018 là năm tone màu cam lên ngôi. Nổi lên trong đó là màu cam san hô pha đất được yêu thích hơn cả. Tuy nhiên màu son này khá kén da, chúng khiến da của bạn xỉn đi kha khá thế nên phù hợp với những cô nàng có tông da sáng. Màu cam san hô pha đất lại mang lại sự tự nhiên, quyến rũ và mê hoặc vô cùng. 3. Son màu cam cháy

Nằm trong tone màu cam thần thánh, son màu cam cháy là màu được các chị em săn lùng nhiều trong thời gian gần đây. Màu cam cháy là sự trộn lẫn giữa màu cam và nâu pha thêm chút đỏ tạo ra một tone màu son trầm ấm rất dễ sử dụng, có sức quyến rũ thần kỳ thu hút những cô nàng mê son. Gam màu này giúp phái đẹp luôn nổi bật và quyến rũ mà không lo lắng bị quá già như màu đỏ cổ điển. 4. Màu son đỏ

Là con gái bạn nhất định phải có một cây son đỏ, màu được coi là “nữ hoàng” của các loại son. Son đỏ phù hợp với mọi làn da và mọi hoàn cảnh, cho dù là đi chơi hay tới những bữa tiệc Tuy nhiên, cùng là màu đỏ bạn cũng có cả tá sự lựa chọn với những gam màu khác nhau: đỏ ruby, đỏ tươi, đỏ đậu, đỏ gạch, đỏ cam… 5. Son màu đỏ tím

Bạn có thể nghĩ rằng màu tím đỏ này sẽ rất kén da và khó phối đồ phù hợp, tuy nhiên màu tím trendy khi lên môi sẽ cực ngọt ngào và sang chảnh. Nếu bạn sợ màu tím quá đậm so với mình thì hãy khéo léo tô lòng môi rồi loang nhẹ ra ngoài. Hoặc muốn quyến rũ hơn bạn cũng nên thử đánh full môi sẽ trông gợi cảm hơn.

1. Son màu nâu be

Thời gian gần đây, màu son nâu be được phái đẹp sử dụng rất nhiều bởi sự ma mị của chúng. Nếu đã quá chán các màu son rực rỡ, chói chang thì bạn nên thử ngay màu son sành điệu này đi chắc chắn bạn sẽ thích mê cho mà xem. Chẳng vậy mà hết Minh Tú, H’Hen Niê, Kỳ Duyên, Angela Phương Trinh, Tiểu Vy và các mỹ nhân đình đám thi nhau sử dụng màu son này. Màu son này sẽ đem tới cho các bạn một vẻ ngoài cực chất, thời thượng mà quyến rũ. Với những cô nàng da ngăm thì màu son này như sinh ra để dành cho họ vậy. Còn nếu bạn sở hữu một làn da trắng sáng và theo đuổi phong cách trang điểm kiểu Tây thì cũng đừng bỏ qua son nâu be. 2. Son màu cam san hô đất

Có thể nói rằng, năm 2018 là năm tone màu cam lên ngôi. Nổi lên trong đó là màu cam san hô pha đất được yêu thích hơn cả. Tuy nhiên màu son này khá kén da, chúng khiến da của bạn xỉn đi kha khá thế nên phù hợp với những cô nàng có tông da sáng. Màu cam san hô pha đất lại mang lại sự tự nhiên, quyến rũ và mê hoặc vô cùng. 3. Son màu cam cháy

Nằm trong tone màu cam thần thánh, son màu cam cháy là màu được các chị em săn lùng nhiều trong thời gian gần đây. Màu cam cháy là sự trộn lẫn giữa màu cam và nâu pha thêm chút đỏ tạo ra một tone màu son trầm ấm rất dễ sử dụng, có sức quyến rũ thần kỳ thu hút những cô nàng mê son. Gam màu này giúp phái đẹp luôn nổi bật và quyến rũ mà không lo lắng bị quá già như màu đỏ cổ điển. 4. Màu son đỏ

Là con gái bạn nhất định phải có một cây son đỏ, màu được coi là “nữ hoàng” của các loại son. Son đỏ phù hợp với mọi làn da và mọi hoàn cảnh, cho dù là đi chơi hay tới những bữa tiệc Tuy nhiên, cùng là màu đỏ bạn cũng có cả tá sự lựa chọn với những gam màu khác nhau: đỏ ruby, đỏ tươi, đỏ đậu, đỏ gạch, đỏ cam… 5. Son màu đỏ tím

Bạn có thể nghĩ rằng màu tím đỏ này sẽ rất kén da và khó phối đồ phù hợp, tuy nhiên màu tím trendy khi lên môi sẽ cực ngọt ngào và sang chảnh. Nếu bạn sợ màu tím quá đậm so với mình thì hãy khéo léo tô lòng môi rồi loang nhẹ ra ngoài. Hoặc muốn quyến rũ hơn bạn cũng nên thử đánh full môi sẽ trông gợi cảm hơn.