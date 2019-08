5 "lỗi lớn" khi chế biến thịt, dễ dẫn đến ung thư

Chọc đũa, thêm nước lạnh khi đun nấu

Rất nhiều người khi luộc thịt thường lấy đũa xiên vào miếng thịt, nếu miếng thịt tiết ra nước màu hồng thì chứng tỏ thịt chưa chín. Nhưng điều này sẽ làm cho miếng thịt của bạn giảm ngon hơn vì tất cả chất ngọt và hương vị trong miếng thịt sẽ bị tan ra theo nước.

Ảnh minh họa. Ngoài ra, một vài chi tiết nhỏ như cho thêm nước lạnh, thêm muối quá sớm vào nồi thịt luộc, hoặc nồi xương hầm… vì nghĩ là vô hại. Tuy nhiên việc làm đơn giản này theo các chuyên gia là không tốt. Bởi khi thịt đang luộc dở ở nhiệt độ cao, việc chế thêm nước lạnh sẽ làm các protein và chất béo trong thịt, xương lập tức bị kết tủa, làm thịt co lại và cứng, không chỉ làm mất đi dinh dưỡng mà mùi vị cũng bị ảnh hưởng.



Rã đông sai cách

Rã đông thịt bằng nước nóng hay ngâm thịt trong nước lạnh quá lâu đều sẽ làm giảm chất dinh dưỡng của thịt. Theo các chuyên gia, nếu thịt để trong ngăn đá cần rã đông tự nhiên trong khoảng 2-3 tiếng trước khi nấu. Tốt nhất, bạn có thể dùng nước lạnh pha thêm ít muối để rã đông cho nhanh. Cách này vừa giữ được chất dinh dưỡng trong thịt, lại bảo đảm vệ sinh. Hoặc có thể cho thêm ít gừng tươi đập dập cho vào nước ngâm thịt. Gừng sẽ giúp thịt tươi ngon trở lại.

Lưu ý, sau khi rã đông, rửa thịt nhanh qua nước lạnh và chế biến ngay.

Chiên rán các loại thịt ướp muối

Thói quen của người Việt chúng ta là thích chiên rán các loại thịt phải ướp muối và gia vị để thơm ngon hơn. Tuy nhiên, việc làm này khiến chúng ta dễ bị ung thư bởi trong thịt ướp muối có chứa đá tiêu, sau khi qua chiên dầu sẽ sinh ra hợp chất gây ung thư có tên là nitroso pyrrolidine gây nhiều bệnh nguy hiểm cho con người.

Muốn chiến rán các thực phẩm như cá muối, thịt muối, lạp xưởng, xúc xích… giảm bớt chất độc, trước hết nên luộc chín nguyên liệu để chất nitrosamine theo hơi nước thoát ra. Bên cạnh đó, khi bắt đầu chiên nên cho thêm chút giấm ăn, do giấm có tác dụng phân giải muối nitrate nên có thể diệt khuẩn độc hại cho sức khỏe của con người.

Để thịt trong ngăn lạnh quá lâu

Tìm được nguồn thịt ngon, an toàn, nhiều gia đình có thói quen mua nhiều đóng gói cất tủ lạnh ăn dần. Theo các chuyên gia y tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo: không nên giữ các loại thịt gia cầm, và nhất là thủy sản còn sống trong ngăn lạnh quá 2 ngày. Thịt đã qua chế biến cũng không nên để quá 5 ngày. Nguyên nhân được giải thích là thịt bảo quan trong ngăn lạnh quá lâu sẽ làm vi khuẩn phát sinh, thịt mất chất dinh dưỡng và hương vị của thịt.

Nấu chín quá mức

Chúng ta thường có quan niệm là thịt nấu càng mềm càng ngon, vì vậy khi nấu nướng, nhiều người để thịt trên lửa trong thời gian rất lâu, nhất là khi hầm cả xương, không ít người nấu cho đến khi xương cũng mềm ra mới tắt bếp.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho biết, trong nhiệt độ 200 – 300 độc C, axit amin, creatinin, đường và các hợp chất vô hại trong thịt sẽ xảy ra phản ứng hóa học, hình thành các axit amino aromatic.

Trong chất này có chứa đến 12 loại hợp chất hóa học, trong đó có 9 loại có khả năng gây ra ung thư.

Theo thống kê trong cuộc sống hiện đại, ô nhiễm công nghiệp là nguyên nhân gây ra ung thư chiếm đến 50%, còn lại ảnh hưởng từ ăn uống cũng chiếm tỷ lệ không hề nhỏ, con số này là 35%.

Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu thịt quá lâu, quá chín. Chỉ nên nấu cho thịt vừa đủ mềm, khi thấy xuất hiện lớp bọt đầu tiên do thịt tiết ra thì nên vớt bỏ đi, điều này có thể giảm thiểu ảnh hưởng có hại do các axit amino aromatic gây ra.