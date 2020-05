5 khung giờ “vàng” cho việc tập thể dục đạt hiệu quả nhất

Trước khi đi ngủ là một trong những thời điểm thích hợp nhất để tập thể dục. Ảnh: blogspot. Tập thể dục nhẹ nhàng trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn có giấc ngủ đêm ngon hơn, tăng chất lượng giấc ngủ, đồng thời còn giúp giảm sự mệt mỏi và thiếu sức sống vào sáng hôm sau. Ảnh: wordpress. Nếu muốn giảm cân thì tập thể dục trước bữa sáng sẽ giúp hiệu quả giảm mỡ đạt tối đa, thậm chí là gấp 3 lần so với các thời điểm khác. Ảnh: webmd. Lý do là vào buổi sáng, cơ thể còn khá ít carbohydrate, do đó kích thích chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng để tập luyện. Ảnh: thethao247. Khi muốn cơ bắp phát triển và tăng cơ nhanh chóng, thời điểm tập thể dục tốt nhất cho bạn chính là vào buổi tối, sau khi ăn khoảng 1 tiếng. Ảnh: tienphong. Thời điểm này, nhiệt độ cơ thể tăng hơn, sức bền cùng tăng và lượng oxy vận chuyển đến các cơ cũng tốt hơn các lúc khác trong ngày. Ảnh: doctors24h. Trước bữa ăn trưa cũng là thời điểm tốt để bạn tập thể dục. Ảnh: tieudung. Khi tập thể dục vào thời điểm này, cơ thể bạn sẽ giải phóng nhiều chất Edophin, giúp giảm căng thẳng rất tốt. Ảnh: phongkhamtinhmach. Trước khi ngủ trưa cũng là thời điểm “vàng” để bạn tập thể dục. Ảnh: genk. Việc tập thể dục lúc này để tránh tích tụ mỡ thừa và tiêu hóa lượng thức ăn vừa tiêu thụ trong bữa trưa. Ảnh: elleman.

