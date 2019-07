5 bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ tuổi 30 nhìn như gái đôi mươi

1. Tăng cường bổ sung vitamin C

Vitamin C rất tốt cho làn da của phụ nữ tuổi 30 , với khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, thúc đẩy quá trình tạo collagen, làm sáng da an toàn và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa .

Có thể bổ sung vitamin C bằng viên uống, các serum vitamin C cho da,... nhưng tốt hơn hết nên ăn các loại trái cây giàu vitamin C như các loại quả có múi như cam, bưởi,... hay dâu tây và kiwi.

2. Bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Để có làn da khỏe đẹp, trẻ trung ở độ tuổi 30, chị em hãy quan tâm đến sức khỏe hơn và chú trọng xây dựng một chế độ ăn lành mạnh. Trái cây và rau có chứa chất chống oxy hóa như vitamin B và E đặc biệt tốt cho da.

Thực phẩm chứa chất chống oxy hoá giúp ngăn chặn các gốc tự do, phá vỡ elastin và collagen của da giúp da trẻ trung và khoẻ mạnh. Vitamin B6, B12 chứa nhiều trong cá và gia cầm, đối với người ăn chay có thể cung cấp thêm Vitamin B6 qua đậu xanh và các loại hạt như hạnh nhân, hướng dương.

Để chăm sóc da, để có làn da khỏe mạnh, mịn màng, bạn nên lưu ý chọn nhiều rau quả với chất chống oxy hóa cao, sử dụng mỗi ngày nhé.

3. Sử dụng kem chống nắng

Ánh nắng mặt trời chính là tác nhân nguy hiểm nhất khiến làn da của bạn trở nên thô ráp, sần sùi, đen sạm, khô, nhăn cùng rất nhiều dấu hiệu lão hóa khác. Vì vậy, kem chống nắng với chỉ số SPF thích hợp chính là vật bất ly thân chị em nên mang theo bên mình khi ra ngoài.

Hãy thoa kem chống nắng 30 phút trước khi đi ra ngoài trời và không quên bôi lại mỗi 2 giờ để bảo vệ da hiệu quả nhất.

4. Cắt giảm bớt đường, muối trong khẩu phần ăn

Ăn nhiều đường có thể dẫn đến tiểu đường và bệnh tim. Ngoài ra, đường còn khiến làn da bị mất cân bằng. Trong một nghiên cứu năm 2010, các nhà nghiên cứu tìm thấy một liên kết giữa các loại đường ăn kiêng như glucose và sản xuất nhiều hơn các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi.

Ăn thực phẩm có muối làm cho cơ thể giữ nước, để lại cho bạn cảm giác nặng nề và cồng kềnh. Nên giảm dần muối trong khẩu phần ăn để cơ thể khỏe mạnh và không gặp những vấn đề nguy hại đến sức khỏe.

5. Giữ tinh thần tốt, hạn chế stress

Các chuyên gia sắc đẹp cho rằng phụ nữ nên ngủ nhiều hơn, tập yoga và ngồi thiền. Tâm trạng thư thái và sảng khoái là yếu tố quan trọng giúp lưu giữ nét thanh xuân lâu bền và hiệu quả.

Để giữ mãi tuổi thanh xuân rạng ngời và quyến rũ cùng làn da đẹp thách thức thời gian thì việc chăm sóc da cho chị em phụ nữ ở tuổi này cũng cần những yêu cầu phù hợp hơn, phát huy tác dụng chống lão hóa tốt hơn.

