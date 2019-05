4 quy tắc vàng khi cho trẻ nằm điều hoà

Quy tắc 3 phút

Để tránh bé bị sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong và ngoài phòng điều hòa, mẹ nên mở cửa trước đó 3 phút (hoặc tắt máy lạnh), cho bé vui chơi ở gần đó và quen dần với luồng không khí nóng bên ngoài mới hẳn để bé ra khỏi phòng. Tương tự, khi bé mới ở ngoài về, mẹ cũng nên lau sạch mồ hôi và để bé nghỉ ngơi khoảng 3 phút ở nhiệt độ phòng trước khi bật điều hòa.

Không để gió phả thẳng vào người trẻ. Dùng điều hòa diệt khuẩn



Sau khi đóng kín cửa phòng mở máy điều hòa cả đêm, buổi sáng sau khi tắt máy lạnh, mẹ nên mở tung cửa sổ, cửa lớn để nắng gió vào phòng giúp khử khuẩn và tương tự nếu sử dụng máy lạnh vào giấc ngủ trưa. Nếu sử dụng máy lạnh cả ngày, mẹ cũng nên thỉnh thoảng tắt máy và mở cửa phòng 1-2 giờ vào buổi sáng.

Chú ý thời gian nằm điều hòa

Khi nằm điều hòa, dù thời tiết nhiệt độ có nóng đến mấy, cũng cần lưu ý rằng không nên cho trẻ nằm điều hòa 24/24 giờ mà cần có thời gian nghỉ ngơi, tiếp xúc với nhiệt độ thật khi trời giảm bớt nóng hơn. Vào ban đêm, bố mẹ khi bật điều hòa trước khi cho trẻ đi ngủ cần phải bật trước 10 – 15 phút để làm mát phòng.

Nhiệt độ điều hòa phù hợp

Việc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa sao cho đúng cách và không làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ cũng là điều nhiều người chưa biết. Bố mẹ cần căn cứ vào nhiệt độ trong phòng để điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý nhất, chú ý rằng nên đặt nhiệt độ điều hòa thấp hơn không quá nhiều so với nhiệt độ thường. Mức điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tốt nhất là giảm 6-10 độ C so với nhiệt độ bên ngoài.