4 loại trái cây cực bổ nhưng ăn vào buổi tối lại hóa “độc dược”

Xoài là loại trái cây chứa nhiều dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin K, protein, chất béo, chất xơ,...Ảnh: wp. Tuy nhiên, xoài là loại trái cây có chỉ số đường cao, không nên ăn nhiều xoài vào buổi tối, đặc biệt là với người mắc tiểu đường. Ảnh: hindustantimes. Tương tự, măng cụt cũng chứa vô vàn chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin như B1, C, chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt… Ảnh: nongsandungha. Mặc dù chứa nhiều dinh dưỡng nhưng măng cụt cũng có chứa chất xanthone có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc. Ảnh: nongsandungha. Không những vậy, ăn măng cụt vào buổi tối còn có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Ảnh: nutifood. Thanh long được xem là loại trái cây giảm béo hiệu quả và có tác dụng phòng chống táo bón do chứa hàng loạt các vi nguyên tố như vitamin C, vitamin B1, B2, B3, canxi, photpho, sắt… Ảnh: exportersindia. Mặc dù vậy, thanh long lại chứa nhiều đường nên bạn cần hạn chế ăn nhiều vào buổi tối. Ảnh: okeinfo. Đặc biệt, những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy, tiểu đường nên tránh xa thanh long sau bữa tối. Ảnh: deccanherald. Quả na chứa nhiều chất xơ, carbohydrates, kali, một số vitamin và khoáng chất có lợi với sức khoẻ con người. Ảnh: tgdd. Tuy nhiên, quả na lại chứa lượng đường cao nên cần chú ý cẩn trọng khi ăn vào buổi tối để tránh gây hại. Ảnh: nilp.

Xoài là loại trái cây chứa nhiều dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin K, protein, chất béo, chất xơ,...Ảnh: wp. Tuy nhiên, xoài là loại trái cây có chỉ số đường cao, không nên ăn nhiều xoài vào buổi tối, đặc biệt là với người mắc tiểu đường. Ảnh: hindustantimes. Tương tự, măng cụt cũng chứa vô vàn chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin như B1, C, chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt… Ảnh: nongsandungha. Mặc dù chứa nhiều dinh dưỡng nhưng măng cụt cũng có chứa chất xanthone có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc. Ảnh: nongsandungha. Không những vậy, ăn măng cụt vào buổi tối còn có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Ảnh: nutifood. Thanh long được xem là loại trái cây giảm béo hiệu quả và có tác dụng phòng chống táo bón do chứa hàng loạt các vi nguyên tố như vitamin C, vitamin B1, B2, B3, canxi, photpho, sắt… Ảnh: exportersindia. Mặc dù vậy, thanh long lại chứa nhiều đường nên bạn cần hạn chế ăn nhiều vào buổi tối. Ảnh: okeinfo. Đặc biệt, những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy, tiểu đường nên tránh xa thanh long sau bữa tối . Ảnh: deccanherald. Quả na chứa nhiều chất xơ, carbohydrates, kali, một số vitamin và khoáng chất có lợi với sức khoẻ con người. Ảnh: tgdd. Tuy nhiên, quả na lại chứa lượng đường cao nên cần chú ý cẩn trọng khi ăn vào buổi tối để tránh gây hại. Ảnh: nilp.