4 loại rau “thần kì” giúp trẻ béo phì giảm cân hiệu quả

1. Su hào: Trong các loại rau củ thì su hào là loại chứa hàm lượng lớn vitamin C, can xi và mangan chiếm tỷ lệ khá cao. Ngoài ra, su hào còn là nguồn cung cấp chất xơ phong phú từ đó làm tăng quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Ảnh: giadinh.net.vn. Do đó, nhờ có hàm lượng viatmin C dồi dào mà su hào giúp làm giảm lượng mỡ thừa và thúc đẩy quá trình tiêu hao mỡ thừa diễn ra nhanh chóng hơn. Ảnh: 7monngonmoingay.info. 2. Cà rốt. Cà rốt chứa nhiều loại vitamin quan trọng như vitamin A, E, D, và các loại vitamin nhóm B giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Ăn cà rốt còn bổ sung chất xơ giúp quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh chóng nhất, tăng cường trao đổi chất và giải độc cho cơ thể. Ảnh: aMeovat.com. Với trẻ em, ăn cà rốt còn giúp sáng mắt và làn da tươi trẻ hơn. Đó là một ưu thế tốt để các mẹ tận dụng chế biến các món ăn ngon từ cà rốt thành nhiều món ăn như: luộc, xào, nấu canh, gỏi… giúp các bé giảm cân nhanh chóng mà vẫn đảm bảo cơ thể khỏe mạnh. Ảnh: 7monngonmoingay.info. 3. Súp lơ: Cũng giống như cà rốt, súp lơ cũng là một trong những thực phẩm tốt giúp các bé giảm cân nhanh mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, sup lơ còn giúp bé có được làn da mịn màng và cơ thể khỏe đẹp. Ảnh: giadinh.net.vn. Trong súp lơ có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết khác như chứa sắt, vitamin C, kali và xenlulo. Ngoài ra ăn súp lơ xanh còn có thể bổ sung được axit folic, canxi và vitamin A rất tốt cho quá trình giảm cân của trẻ. Ảnh: soha.vn. 4. Bắp cải: Bắp cải chứa nhiều chất xơ nhưng rất ít năng lượng, chính vì thế bạn có thể dùng để giảm cân cho các bé. Ngoài ra, ăn bắp cải còn giúp các bé loại bỏ độc tố ra ngoài cơ thể đồng thời bổ sung dưỡng chất cho bé phát triển mà không cần lo lắng đến tình trạng tăng cân trở lại. Ảnh: soha.vn.

