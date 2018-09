4 câu mẹ nào cũng thường nói khi vừa bước ra khỏi phòng sinh

“Tôi sẽ không bao giờ sinh con nữa!”

Trong quá trình sinh con, người mẹ đã chịu quá nhiều nỗi đau đớn vì vậy sau khi rời khỏi phòng sinh, chắc chắn nhiều mẹ sẽ thốt lên rằng họ sẽ không bao giờ sinh con nữa. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy con, những vết sẹo hồi phục và quên đi nỗi đau, có thể họ sẽ muốn sinh thêm một đứa con nữa.

Ảnh minh họa. “Đau quá!”



Ngay từ khi bắt đầu sinh, người mẹ sẽ phải chịu đựng những cơn co tử cung, hay nói nôm na là cơn “đau đẻ”. Quá trình cổ tử cung mở dần dần đến xóa hoàn toàn kéo dài trong vài tiếng thậm chí vài chục tiếng đồng hồ. Trong quá trình đó, người mẹ sẽ trải nghiệm cơn đau theo cấp độ tăng dần và cơn đau chuyển dạ chỉ kết thúc sau khi đứa con chào đời. Sau khi sinh con, người mẹ sẽ tiếp tục trải nghiệm những cơn đau do vết rạch tầng sinh môn, cơn đau co tử cung. Cảm giác đau đớn này sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nữa.

“Con tôi là con trai hay con gái? Con tôi trông thật xấu xí đúng không?”

Sau khi em bé được sinh ra , chắc chắn mẹ sẽ quan tâm đến giới tính của con. Tại thời điểm này, nhiều bà mẹ sẽ thấy băn khoăn vì bé con mình mới xinh ra trông khá xấu xí với da xám xịt, mặt nhăn nheo. Tuy nhiên, mẹ đừng quá lo lắng vì càng lớn lên, bé sẽ càng đáng yêu và dễ thương.

“Con tôi khỏe mạnh, lành lặn chứ?”

Trong suốt thai kỳ, điều mà mẹ bầu mong muốn nhất là có một đứa con khỏe mạnh, lành lặn. Sau khi em bé được sinh ra, câu hỏi mà các bà mẹ quan tâm nhất là em bé có khỏe mạnh, lành lặn hay không. Vì vậy, nhiều bà mẹ sau khi sinh con, ngay cả khi cơ thể đang rất yếu vẫn cố hỏi ý tá về điều này.