3 thực phẩm trong chế độ ăn giảm cân của sao Hàn khiến ai cũng giật mình

Nói về những màn lột xác nhờ giảm cân, có lẽ không đâu phong phú bằng showbiz Hàn. Rất nhiều ngôi sao đã lên đời cả nhan sắc lẫn sự nghiệp cũng nhờ ăn kiêng, giảm cân thành công. Điều thú vị nằm ở chỗ thực đơn chế độ ăn giảm cân của sao Hàn hầu hết đều gồm các thực phẩm bình dân, phổ biến và rất dễ tìm mua ngoài chợ, siêu thị như chuối, khoai lang, táo, chanh.... Tuy nhiên, công thức là một chuyện, có đủ kiên trì và dũng cảm áp dụng được hay không lại là chuyện khác. Dưới đây là một vài thực đơn ăn kiêng đã giúp sao Hàn thành công trong việc sở hữu vóc dáng mảnh mai, thon gọn: 1. Giảm cân với chuối – ca sĩ Seo In Young

Với giá chỉ vài chục ngàn đồng cho cả nải to, chuối không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn hàng ngày mà còn giúp giảm cân rất công hiệu. Nữ ca sĩ Seo In Young là một ví dụ điển hình trong việc dùng chuối để kiểm soát cân nặng. Nhờ ăn chuối, cô đã giảm được 2-3kg trong một tuần. Một số quy tắc mà người đẹp đã áp dụng trong quá trình giảm cân với chuối như sau: Bữa sáng: một quả chuối, hai ly nước lọc; Bữa trưa và tối: ăn tùy thích, không có món tráng miệng; Bữa phụ: một nửa hoặc một quả chuối; Không ăn sau 8 giờ tối; Hạn chế các thực phẩm như bánh rán, khoai chiên, kem… 2. Giảm cân với khoai lang – ca sĩ IU, Suzy

Khoai lang chưa bao giờ được coi là thực phẩm đắt đỏ. Giá của loại củ này chỉ khoảng 15-20 ngàn cho mỗi kg, nhưng công dụng đối với sức khỏe, nhan sắc thì nhiều không kể xiết. Nhiều người đẹp trong làng K-pop như Suzy, IU cũng đã nhờ cậy tới khoai lang mới có được thân hình chuẩn mực, nhan sắc thanh thuần như hiện nay. Thực đơn giảm cân của “tình đầu quốc dân” Suzy: Bữa sáng: một củ khoai lang, một miếng ức gà, một ly sữa ít béo; Bữa trưa: một bát cơm gạo lứt và salad; Bữa tối: hai củ khoai lang Thực đơn giảm cân của nữ ca sĩ IU: Bữa sáng: một quả táo; Bữa trưa: hai củ khoai lang luộc; Bữa tối: một cốc sữa lắc 3. Giảm cân với chanh – Lee Hyori

Trong bếp nhà nào cũng có sẵn vài quả chanh, song nhiều người mới chỉ dùng chanh như một thứ gia vị hoặc uống để giải khát chứ chưa nhìn nhận hết công năng giúp thải độc cơ thể, giảm cân của loại quả giá “bèo” này. Lee Hyori là một trong những sao Hàn đã áp dụng phương pháp detox bằng chanh và đạt được thành công mỹ mãn. Cách làm của nữ ca sĩ khá đơn giản, nhưng không hề dễ dàng nếu muốn áp dụng, đó là nước lọc pha thêm nước cốt chanh, ớt bột Cayenne và siro, uống mỗi ngày 6-12 ly, liên tục trong vòng 7-10 ngày. Trong quá trình này, Lee Hyori không ăn thêm bất cứ thứ gì và kết quả là cô có thể giảm tới 6kg, cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái.

