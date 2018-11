3 sản phẩm nào bị Cục quản lý Dược “tuýt còi”?

(Kiến Thức) - Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) liên tiếp có văn bản đình chỉ lưu hành nhiều sản phẩm hóa mỹ phẩm, do sản phẩm kém chất lượng, không đáp ứng quy định về chỉ tiêu chất lượng hoặc có chứa chất cấm.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đã có công văn CV 21790/ QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever Today - 50ml (số lô: 01.DD21.18; ngày sản xuất: 02-01-2018) do công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm này vì mẫu sản phẩm được lấy trên thị trường, kiểm tra chất lượng, cơ quan chức năng đã phát hiện mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Một lô sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever Today bị thu hồi vì không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược cũng ra văn bản CV 21791/ QLD-MP đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Kem và bột tắm trắng ngọc trai (TT Ngọc Trai) - 150g (số lô: 0012018) do công ty TNHH SX-TM Nghĩa Phong chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm bị đình chỉ lưu hành do mẫu của sản phẩm được lấy trên thị trường để kiểm tra chất lượng cho thấy, mẫu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Trước đó, Cục Quản lý Dược có công văn CV 21887/ QLD-MP yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm Dầu gội chống gàu Hairnew do Công ty cổ phần OCM Việt Nam sản xuất, Công ty TNHH thương mại dược Hoàng Tuấn đứng tên công bố và đưa sản phẩm ra thị trường, do có chứa Ketoconazole, đây là chất không được phép có trong thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm.

Quyết định này của Cục Quản lý Dược căn cứ theo công văn 168/ KNTMPTP-KNHL và Phiếu phân tích số 707/KNM-18 ngày 20/11/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội về sản phẩm Dầu gội chống gàu Hairnew (Lô sản xuất A084; ngày sản xuất 28/6/18; hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất).

Ketoconazole là một thuốc kháng nấm nhóm azol, được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm nấm nghiêm trọng nhưng không nên sử dụng để điều trị nhiễm nấm ở não hoặc trên da và móng (tay/chân) do dễ gây ra các phản ứng phụ như dị ứng, phát ban, sưng mặt, môi, lưỡi, hoặc họng, nặng hơn có thể gây tăng nhịp tim, suy nhược bất thường…

Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty có các sản phẩm nêu trên gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm chưa đạt chất lượng trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.