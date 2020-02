3 sai lầm nhiều người mắc khi sử dụng chỉ nha khoa vệ sinh răng miệng

Một trong những sai lầm mà nhiều người mắc phải khi sử dụng chỉ nha khoa là sử dụng quá tiết kiệm. Ảnh: drcareimplant. Một số người vì tiết kiệm nên đã dùng chung một đoạn chỉ cho tất cả kẽ răng. Ảnh: nhakhoa2000. Điều này vô tình làm vi khuẩn lan trên diện rộng, dễ gây ra tình trạng hôi miệng. Ảnh: googleapis. Độ dài sợi chỉ nha khoa phù hợp để sử dụng nên trên 30cm. Ảnh: googleusercontent. Trong khi đó, nhiều người lại quá mạnh tay khi sử dụng chỉ nha khoa. Ảnh: thuocbietduoc. Sử dụng chỉ nha khoa mạnh tay có thể khiến sợi chỉ cắt vào nướu, gây tổn thương mô mềm, dẫn đến chảy máu. Ảnh: nhathuoclongchau. Một sai lầm nữa của nhiều người khi sử dụng chỉ nha khoa chăm sóc răng miệng là dùng loại chỉ to và xơ cứng. Ảnh: ortodontiagirondi. Sợi chỉ to, xơ cứng không khác gì tăm xỉa răng, nếu dùng lâu ngày có thể làm thưa răng. Ảnh: soradental. Do đó, bạn nên chọn loại chỉ nhỏ, mềm và mịn để tránh tổn thương men răng. Ảnh: nhakhoathutrang.

