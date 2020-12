3 món ăn hàng cực bẩn, chủ quán không bao giờ động đũa

Ốc. Các món chế biến từ ốc được lòng từ chị em đến các tay nhậu. Món ăn rất phổ biến, xuất hiện trong các nhà hàng sang trọng đến quán vỉa hè bình dân. Vậy nhưng, để có món ngon, sạch sẽ từ ốc lại khá kỳ công do chúng thường sống trong môi trường nước bẩn, tầng đáy. So với các nguyên liệu khác, công đoạn làm sạch bùn đất trên từng con ốc khá mất thời gian. Chưa kể, phải khá lâu ốc mới nhả hết sạn cát. Để đảm bảo đủ đồ phục vụ khách, hầu hết các quán đều xử lý qua loa rồi chế biến. Điều này đồng nghĩa với việc rất có thể bạn đang thưởng thức những chú ốc “trộn” bùn. Lòng, mề. Lòng, mề là một trong những món ăn hàng bẩn nhất. Chúng thường khá “nặng mùi” do chứa phần thức ăn đang tiêu hóa của con vật. Để nguyên liệu đạt chuẩn chế biến, quá trình xử lý mất rất nhiều thời gian, công sức. Trong khi đó, quỹ thời gian có hạn. Không ít nhà hàng sẵn sàng lạm dụng hóa chất hoặc nêm thật nhiều gia vị để “át” mùi. Nếu lòng mề là món khoái khẩu, tốt nhất bạn nên mua nguyên liệu tươi ngon về tự chế biến, thưởng thức tại nhà. Đầu vịt. Giống như hai nguyên liệu trên, việc rửa từng đầu vịt một cho lượng lớn thực khách thực sự mất thời gian và điều này thì khá khó khăn với các nhà hàng. Không chỉ vậy, đầu vịt chứa nhiều kim loại nặng. Ngoài cảm giác ngon miệng, đầu vịt không được khuyến khích ăn nhiều. Tiết vịt. Trời lạnh, lẩu vịt hay vịt om sấu rất được thực khách ưu ái. Tại một số quán lẩu còn có món tiết vịt cho thêm vào nồi lẩu. Thế nhưng, tiết vịt lại là món không nên gọi nhiều khi đi quán. Để có đủ lượng tiết bày bán, hầu hết tiết vịt đều được pha tạp chất, thậm chí là dùng tiết từ động vật khác để pha thay thế. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Lợi ích sức khỏe của quả hồng giòn (hồng ngâm). Nguồn: Hanoitv.

