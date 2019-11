3 loại đũa tuyệt đối không mua về nhà dùng kẻo rước bệnh vào thân

Mặc dù tiện dụng nhưng đũa dùng một lần lại tiềm ẩn vô số nguy cơ gây hại sức khỏe. Lý do là vì để giúp đũa không bị nấm mốc, một số nhà sản xuất có thể sử dụng lưu huỳnh để xông khói trong quá trình sản xuất. Ảnh: vietq. Bên cạnh đó, một số loại đũa dùng một lần còn bị tẩy trắng bằng hydrogen peroxide - một loại chất có tính ăn mòn cao và dễ dàng ăn mòn miệng, thực quản, thậm chí cả dạ dày. Ảnh: tikicdn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lại đánh bóng cho đũa dùng một lần bằng bột talc. Loại bột này nếu tiếp xúc nhiều sẽ gây hại cho phổi. Ảnh: vatgia. Bên cạnh đũa dùng một lần, bạn cũng không nên mua đũa nhựa, nhất là các loại đũa nhựa nhiều màu sắc về sử dụng. Ảnh: hanggiadungviet. Lý do là vì đũa nhựa chủ yếu được làm chủ yếu từ melamine và formaldehyde. Ảnh: tgdd. Ở nhiệt độ cao, những chất này dễ phân hủy thành các hóa chất độc hại, gây tổn thương tới sức khỏe. Ảnh: vatgia. Trong khi đó, hầu hết các món ăn chúng ta ăn đều ở trạng thái nóng, nhiệt độ cao của thức ăn sẽ làm chất nhựa trong đũa thôi ra đồ ăn, không an toàn. Ảnh: banbuontonghop. Cuối cùng, bạn cũng nên loại bỏ loại đũa sơn khỏi những bữa ăn của gia đình. Ảnh: tgdd. Khi sử dụng một thời gian, lớp sơn bao phủ bên ngoài đũa sẽ bị bong tróc và không ngừng bong ra trong quá trình chúng ta sử dụng. Ảnh: cafefcdn. Khi bạn ăn uống bằng những đôi đũa này, bạn có thể sẽ ăn phải những phần sơn bong tróc ra ở mức độ ít nhiều khác nhau, không tốt cho sức khỏe. Ảnh: slatic.

Mặc dù tiện dụng nhưng đũa dùng một lần lại tiềm ẩn vô số nguy cơ gây hại sức khỏe. Lý do là vì để giúp đũa không bị nấm mốc, một số nhà sản xuất có thể sử dụng lưu huỳnh để xông khói trong quá trình sản xuất. Ảnh: vietq. Bên cạnh đó, một số loại đũa dùng một lần còn bị tẩy trắng bằng hydrogen peroxide - một loại chất có tính ăn mòn cao và dễ dàng ăn mòn miệng, thực quản, thậm chí cả dạ dày. Ảnh: tikicdn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lại đánh bóng cho đũa dùng một lần bằng bột talc. Loại bột này nếu tiếp xúc nhiều sẽ gây hại cho phổi. Ảnh: vatgia. Bên cạnh đũa dùng một lần, bạn cũng không nên mua đũa nhựa, nhất là các loại đũa nhựa nhiều màu sắc về sử dụng. Ảnh: hanggiadungviet. Lý do là vì đũa nhựa chủ yếu được làm chủ yếu từ melamine và formaldehyde. Ảnh: tgdd. Ở nhiệt độ cao, những chất này dễ phân hủy thành các hóa chất độc hại, gây tổn thương tới sức khỏe. Ảnh: vatgia. Trong khi đó, hầu hết các món ăn chúng ta ăn đều ở trạng thái nóng, nhiệt độ cao của thức ăn sẽ làm chất nhựa trong đũa thôi ra đồ ăn, không an toàn. Ảnh: banbuontonghop. Cuối cùng, bạn cũng nên loại bỏ loại đũa sơn khỏi những bữa ăn của gia đình. Ảnh: tgdd. Khi sử dụng một thời gian, lớp sơn bao phủ bên ngoài đũa sẽ bị bong tróc và không ngừng bong ra trong quá trình chúng ta sử dụng. Ảnh: cafefcdn. Khi bạn ăn uống bằng những đôi đũa này, bạn có thể sẽ ăn phải những phần sơn bong tróc ra ở mức độ ít nhiều khác nhau, không tốt cho sức khỏe. Ảnh: slatic.