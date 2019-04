3 loại bóng đèn có thể gây ra chứng đau nửa đầu, ung thư

1. Thủy ngân

Ảnh minh họa. Điều có lẽ thu hút chúng ta với những bóng đèn này là tuyên bố rằng chúng tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, những bóng đèn này cũng đi kèm với thủy ngân, đây là một chất độc thần kinh mà phụ nữ mang thai và trẻ em không nên đến gần. Nó có thể làm hỏng não, gan, thận và hệ thần kinh. Thêm vào đó, thủy ngân cũng có thể có hại cho tim, hệ thống sinh sản và hệ thống miễn dịch.



2. Phenol

Ngoài thủy ngân, các bóng đèn cũng có phenol, một chất rắn kết tinh có tính axit thu được từ nhựa than đá. Chất tinh thể màu trắng này cũng độc hại.

3. Naphtalen

Đây cũng là một vật liệu tinh thể màu trắng khá dễ bay hơi. Điều này có được thông qua việc chưng cất than đá. Naphthalene được sử dụng để tạo ra băng phiến cũng như sản xuất các hóa chất khác.

Các bóng đèn mà bạn sử dụng ở nhà có thể được so sánh với việc có ánh nắng mặt trời trong chính ngôi nhà của bạn. Điều này là do các bóng đèn này phát ra các tia UV. Bạn càng tiếp xúc với những ánh sáng này, nguy cơ mắc ung thư càng cao – đặc biệt là ung thư da. Sử dụng bóng đèn thực sự an toàn để tránh các cuộc tấn công độc hại vào cơ thể của bạn.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng các thiết bị điện

Tuân thủ các nguyên tắc khi sửa chữa, sử dụng thiết bị điện

Tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi sửa chữa cũng như sử dụng các thiết bị điện. Ngắt toàn bộ hệ thống điện khi sửa chữa, đeo gang tay các điện, đeo ủng cao su ở những nơi ẩm ướt… Không được chạm và đồ điện khi tay đang bị ướt. Như thế nguy cơ bị điện giật sẽ được giảm bớt.

Bố trí đồ điện hợp lý trong nhà tắm

Mọi thiết bị sử dụng điện trong nhà tắm như máy sấy, ổ cắm, công tắc, bóng điện… đêu phải cần đặt ở vị trí trên cao và cách xa vòi hoa sen, nguồn nước.

Để bảo bảo an toàn nhất cho mọi người thì không nên sử dụng máy sấy tóc trong nhà tắm. Nếu có sự cố gì sảy ra rất nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng.

Nguy hiểm của bóng đèn điện

Khi lắp bóng điện, bạn cần hết sức lưu ý và cần phải thận trọng khi nối dây điện cho bóng đèn. Một đoạn mạch chỉ cần nối sai cũng có thể làm hư hại cả hệ thống. Một lưu ý khác đó là bạn cần phải thật cần thận khi thay bóng điện, nguy cơ bị điện giật khi thay bóng điện là không nhỏ. Nhiều người chủ quan, không chú ý đảm bảo an toàn nên rất dễ bị điện giật. Bạn chỉ nên thay bóng điện khi tay hoàn toàn khô ráo và nguồn điện đã được ngắt.

Hạn chế sử dụng thiết bị điện giá rẻ

Nếu gia đình bạn có thói quen mua những thiết bị điện rẻ tiền của những hãng không có tên tuổi thì nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn cực kỳ cao. Nó có thể đe dọa tính mạng của bạn và người thân mọi lúc. Nhất là đối với những thiết bị điện có chất lượng không đảm bảo. Bạn nên chon những thiết bị điện có chất lượng cao, bền để tránh mang đến hậu quả khó lường cho người dùng, nhất là những đường dây điện được sử dụng lâu ngày.