3 lầm tưởng trong tình yêu khiến hôn nhân tan vỡ

Người đàn bà nào cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững. Vậy nhưng tại sao dù họ cố gắng đến đâu thì đôi khi tình yêu hôn nhân cũng chẳng thể trọn vẹn được. Lý do thì vô cùng đơn giả mà thôi. Đó chính là đàn bà đang sống trong những quan điểm hoàn toàn sai do chính mình tạo ra đấy.

1. Tình yêu sẽ giúp đàn bà thay đổi người đàn ông

Ảnh minh họa. Rất nhiều bà vợ ngây thơ suy nghĩ rằng tình yêu sẽ làm thay đổi một người. Nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng đúng. Bạn biết đấy bản chất con người là thứ khó thay đổi vô cùng. Cho dù bạn và chồng có yêu thương nhau nhưng bạn đòi hỏi anh ấy thay đổi theo bạn thì không bao giờ có đâu. Nhiều bà vợ vì không thay đổi được bản tính của chồng trở nên bực bội, cáu gắt. Vì quá đòi hỏi ở người chồng nên hôn nhân ngày càng trở nên gò bó và áp lực.



Thay vì nghĩ sẽ 'lột xác' được người đàn ông của mình trở nên hoàn hảo thì bạn hãy chấp nhận những tính tốt và cả tính xấu của chồng mình. Trên hết là yêu anh ấy một cách hoàn hảo nhất.

2. Trong tình yêu chờ đợi luôn luôn là hạnh phúc

Chắc chắn không bao giờ đúng, đây chỉ là ngụy biện mà thôi. Khi yêu bạn chờ đợi anh ta 6 7 năm nhưng anh ta không có ý định cưới bạn thì đừng có dại mà tin nữa. Thanh xuân của bạn có hạn, đâu thể vì người đàn ông không trân trọng mình mà bỏ qua những người đàn ông khác tốt hơn cơ chứ.

Còn khi đã cưới bạn về mà anh ta cứ để mặc bạn với cô đơn thì đừng có mong chờ anh ta sẽ tốt. Khi yêu anh ta không tốt với bạn thì kết hôn rồi cũng đừng mong anh ta sẽ biết yêu thương bạn hơn. Đừng có mù quáng mà tin vào điều này nhé.

3. Xuôi theo số phận vì quan điểm: Vợ chồng là kiếp trước nợ nhau nên kiếp này phải trả

Chính vì nhiều người phụ nữ tin rằng vợ chồng là duyên nợ. Nên cho dù chồng tệ, chồng xấu xa như nào họ cũng không dám ly hôn để tìm cho mình người đàn ông khác tốt hơn, yêu thương mình hơn. Mà họ nghĩ rằng kiếp này họ lấy phải chồng tệ là do kiếp trước họ tạo nghiệp nên kiếp này phải gánh chịu.

Đây chính là quan điểm vô cùng tai hại khiến cho hôn nhân ngày càng đi vào ngõ cụt đấy. Là phụ nữ nếu đàn ông không thể yêu thương bạn thì cũng đừng vì thế mà chấp nhận sống với anh ta cả đời. Phụ nữ sướng hay khổ là do bạn quyết định không phải do đàn ông, càng không phải do trời cao.