3 dấu hiệu cảnh báo vô sinh nam giới không thể bỏ qua

Nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới?

Vô sinh nam giới là căn bệnh khó chữa nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh ở nam giới là do thói quen trong sinh hoạt, lối sống, quan hệ tình dục, chế độ ăn uống, môi trường sống không phù hợp.

Theo số liệu thống kê, hiện nay có khoảng 15% các cặp vợ chồng không có thai trong thời gian 1 năm và cần có sự can thiệp của y tế.

Trong các nguyên nhan vô sinh, hiếm muộn ở các cặp vợ chồng thì vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng 40%, khoảng 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân.

Bệnh vô sinh nam giới cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Dưới đây là những nguyên nhân dẫn đến vô sinh nam giới:



Viêm tuyến sinh dục

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh nam giới là do tác hại của viêm tuyến sinh dục lên tinh trùng. Vi sinh vật và phản ứng viêm tác động mạnh đến cấu trúc và chức năng tuyến sinh dục phụ. Ngoài ra, tác động của phản ứng viêm lên tinh trùng và quá trình xơ hẹp đường ống dẫn tinh tới tình trạng tắc và bán tắc.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Các dạng nhiễm trùng như nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản sinh tinh trùng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Điều này làm tăng nguy cơ bị vô sinh ở nam giới.

Giãn tĩnh mạch

Nam giới bị giãn tĩnh mạch thừng tinh thì tĩnh mạch ở tinh hoàn nam giới sẽ bị sưng lên. Đây là bệnh lý phổ biến ở nam giới và khoảng 35 - 40% ca vô sinh nguyên phát ở nam giới và 80% ca vô sinh thứ phát (bệnh nhân đã có con hoặc vợ đã từng mang thai ít nhất một lần trước đó) có nguyên nhân do giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Xuất tinh ngược

Xuất tinh ngược là tình trạng tinh dịch chảy ngược vào bàng quang trong thời điểm đạt cực khoái thay vì đi ra khỏi dương vật. Nam giới nếu thường xuyên xảy ra tình trạng này cũng rất dễ dẫn đến vô sinh.

Vô sinh nam giới có dấu hiệu gì?

Vô sinh ở nam giới là căn bệnh "khó nói" với nhiều người. Hoặc nhiều người có biểu hiện của vô sinh nhưng thường bỏ qua các dấu hiệu. Tuy nhiên nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì rất dễ dẫn đến vô sinh hoàn toàn.

Dưới đây là những dấu hiệu vô sinh nam giới cần chú ý.

Xuất tinh bất thường

Các trường hợp được coi là xuất tinh bất thường bao gồm: Xuất tinh quá nhiều hoặc quá ít, cảm thấy khoái cảm nhưng không xuất tinh được (xuất tinh ngược dòng), đau khi xuất tinh…

Đàn ông có những dấu hiệu trên trong hầu hết mọi lần xuất tinh thì nên cẩn trọng, sớm đi khám do đó có thể là điềm báo bạn đang bị vô sinh nam giới.

Rối loạn cương dương

Các chuyên gia cho rằng so với bệnh xuất tinh sớm thì những người mắc bệnh rối loạn cương dương có khả năng vô sinh cao hơn. Nếu thường xuyên rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe” thì nam giới nên cẩn thận hơn, sớm tìm cách khám chữa bệnh kịp thời.

"Cậu nhỏ" tiết dịch vàng, xanh

Dịch tiết ở "cậu nhỏ" bất thường có thể cảnh báo những bất thường đang xảy ra với cơ quan sinh dục của nam giới.

Nếu có các hiện tượng như dương vật tiết ra dịch xanh, vàng, đôi lúc cảm thấy ngứa ngáy hoặc đau thì đó là dấu hiệu báo nam giới đã bị viêm niệu đạo, mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục…