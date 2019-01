3 công ty dính án phạt của Cục ATTP ngay đầu năm 2019

(Kiến Thức) - Ngay tháng đầu tiên năm 2019 Cục ATTP – Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt hơn hai trăm triệu đồng.

Căn cứ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Cục An toàn thực phẩm tổng hợp kết quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 01/01/2019 đến 22/01/2019 như sau: Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 226.386.186 đồng.

Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định.

Cụ thể, các công ty bị xử phạt lần này gồm có:

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Quả Áo Đình có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

1. Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Phú Hải (Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 11, ngách 117/52, tổ 5 A2, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Số 51 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) bị phạt 62.031.000 đồng; do hành vi nhập khẩu và bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Quả Áo Đình (dạng lọ và dạng vỉ) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng

2. Công ty CP Khoa học Công nghệ cao Việt Đức (Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Số 51 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) bị phạt 129.355.186 đồng. Lý do Công ty CP Khoa học Công nghệ cao Việt Đức bị phạt khủng, với con số gần 130 triệu đồng là do công ty này đã sản xuất 03 lô sản phẩm Viên nang Thanh Quả Áo Đình (dạng vỉ); sản xuất và bán 03 lô sản phẩm Viên nang Phục Linh New Lishou có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố đã áp dụng.

3. Công ty TNHH Viet Land có địa chỉ tại Số 3, Thành Công, PhườngThành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, bị phạt 35 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Đông trùng Hạ thảo Việt Nam Biofun (Adenosine ≥ 0,337 mg/g, Codycepine ≥ 5 mg/g) trên trang http://biofun.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo