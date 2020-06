3 cách nhuộm da nâu căng bóng “cực sexy” giống các mỹ nhân Việt

Người mẫu Minh Tú chọn cách tắm nắng để nhuộm da nâu đều màu. Không còn là hot girl dễ thương ngày nào, Quỳnh Anh Shyn chuyển hướng sang phong cách cá tính với làn da nâu rám nắng. Tiên Nguyễn rất chăm chỉ tắm nắng để lấy lại làn da nâu đều màu và căng mướt.

Nhuộm nâu da là quá trình làm da trở nên tối màu hơn dưới tác động của tia cực tím hoặc từ nhân tạo như mỹ phẩm, nhuộm da....

Mốt này khởi nguồn từ châu Âu, khi các cô gái có nước da trắng ngần đã quyết định thay đổi vẻ ngoài của mình bằng một phong cách mới mẻ, cá tính hơn thay cho làn da trắng nhợt nhạt, tái xanh của mình.

Tuy nhiên, để có được làn da bánh mật hoàn hảo và an toàn, hãy bỏ túi những cách nhuộm da nâu an toàn, hiệu quả.



3 cách nhuộm nâu da phổ biến

1. Tắm nắng

Phương pháp này là thực hiện phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Các tia UV của ánh nắng sẽ kích thích làn da sản xuất melanin khiến da bắt đầu tối màu hơn và trở thành một làn da nâu như mong muốn.

Cách này có ưu điểm là ít tốn kém nhưng dễ làm khô da và lão hoá làn da. Bên cạnh đó màu da nâu sẽ không đồng đều trên cơ thể của bạn.

2. Giường nhuộm da (tanning bed)

Đây là phương pháp được rất nhiều tín đồ làm đẹp châu Âu sử dụng trước đây vì tác dụng ngay sau lần đầu tiên và làn da nâu đều màu, giữ được thời gian lâu.

Để thực hiện bạn sẽ chui vô một chiếc giường có gắn đèn huỳnh quang chứa hỗn hợp phosphor nhằm mô phổng các tia cực tím gần giống với ánh nắng mặt trời. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ngoài vấn đề đắt đỏ thì phương pháp này lại mang đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn về khả năng gây ung thư nên còn gặp nhiều tranh cãi. Ở thời điểm hiện tại phương pháp này không còn phổ biến như trước nữa.

3. Kem làm nâu da

Thường là dạng kem, có thể tự làm tại nhà và rất an toàn, không gây hại cho da.

Các loại kem làm nâu da thường chứa DHA (dihydroxyaxetone), một loại đường đơn có trong cây mía có khả năng là phản ứng với các tế bào da ở tầng biểu bì, làm thay đổi sắc tố da trong thời gian ngắn mà không cần sự tác động của tia UV.

Thế nhưng cách này có điểm yếu là dễ loang lỗ, không đều màu và thường 10 ngày bạn phải nhuộm lại. Tuy nhiên, đây là phương pháp làm nâu da lành tính được ưa chuộng nhất.

