15 thực phẩm đốt cháy chất béo giúp bạn giảm cân nhanh hơn

Mù tạt: Gia vị cay được chứng minh là thực phẩm đốt cháy chất béo có khả năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả, mù tạt là một trong số đó. Mù tạt giàu chất chống oxy hóa và nghệ, tác nhân chống ung thư và bệnh Alzheimer mạnh mẽ. Trứng rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin D và choline, làm tăng sự trao đổi chất. Chúng cũng rất giàu protein, làm tăng cảm giác no lâu. Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2014 tiết lộ rằng lượng protein giúp tăng sự trao đổi chất của chúng ta từ 13 đến 30%. Bơ giàu chất xơ và chất béo không bão hòa đơn làm cho bạn cảm thấy no lậu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt hơn. Ngoài ra, ăn bơ còn giúp tăng cường trao đổi chất, tăng năng lượng cho cơ thể. Một nghiên cứu được thực hiện tại bang Pennsylvania cho thấy, những người ăn bơ hàng ngày trong 4 tuần đã giảm được 1,6% mỡ bụng. Whey protein: Thức uống dinh dưỡng cho người tập gym đã được chứng minh là có khả năng đốt cháy mỡ thừa, tăng cường cơ bắp hiệu quả. Quế: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quế giúp sản sinh nhiệt, tăng cường đốt cháy calo dư thừa và giảm tích trữ mỡ bụng. Quế là gia vị tạo ngọt tự nhiên, thích hợp để sử dụng thay đường. Quả óc chó: Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Harvard đã chỉ ra rằng, quả óc chó giúp giảm cảm giác thèm ăn và khiến bạn thấy no lâu hơn. Ngoài ra, hàm lượng axit omega 3 cao trong quả óc chó cũng giúp tăng cường đốt cháy chất béo. Ngũ cốc nguyên hạt: Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng của việc tiêu thụ các loại ngũ cốc nguyên hạt. Chúng rất giàu chất xơ, magiê và vitamin B6, giúp bạn no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Bưởi là thức quả hàng đầu trong thực đơn giảm cân. Một nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản đã chứng minh rằng các chất dinh dưỡng trong bưởi kích hoạt các tế bào mỡ nâu, giúp đốt cháy calo đồng thời giảm cảm giác thèm ăn.Quả lê làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, giảm lượng đường trong máu, giúp bạn no lâu và ít thèm ăn hơn. Các loại quả mọng có chứa hàm lượng calo thấp, lại giàu chất xơ hơn cả chuối. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong các loại quả mọng cũng giúp đưa thực phẩm này vào hàng top những thức quả tốt cho sức khỏe. Ớt cay giúp giảm cân tốt hơn các loại ớt chuông vì chất capsaicin làm tăng quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn. Rau bina chứa hàm lượng calo thấp, lại giàu các chất dinh dưỡng như folate, riboflavin, vitamin B6, magiê, sắt và canxi, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Khoai lang giàu chất xơ, giúp bạn dễ dàng vượt qua cơn đói. Bên cạnh đó, khoai lang còn giàu vitamin, protein, tinh bột tốt, axit amin, canxi, kẽm, sắt, magiê... rất tốt cho sức khỏe. Cá hồi có nhiều axit béo omega 3 hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác, chúng giúp đốt cháy năng lượng, tăng cường xây dựng cơ bắp. Thịt gà là thực phẩm đầu bảng trong chế độ giảm cân. Thịt gà giàu protein, giúp no lâu, đốt cháy mỡ thừa và tăng cường xây dựng cơ bắp. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

