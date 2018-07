14 thực phẩm cực kỳ tốt cho phái mạnh

1. Các loại rau xanh lá:



Cải lá xanh và cải xoăn... là những thực phẩm rất giàu lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ chống lại bệnh đục nhân mắt và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác cũng như tốt cho tuyến tiền liệt. 2. Ngũ cốc giàu chất xơ:

Nghe có vẻ không gợi sự nam tính lắm nhưng nó có thể là một chất tăng cường hiệu suất làm việc tuyệt vời cho bạn. 3. Gừng:

Giúp làm giảm viêm trong cơ thể, ăn thường xuyên có thể giúp giảm đau do các chấn thương cơ bắp liên quan đến luyện tập. 4. Rau trộn:

Chứa nhiều chất hóa học tự nhiên, chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe tế bào và bảo vệ chống ung thư. 5. Quả anh đào:

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết lúc nào họ cũng dự trữ một số chai nước anh đào trong phòng tập, giúp xoa dịu các cơ bắp bị đau. 6. Động vật có vỏ:

Giàu kẽm, chất cực kỳ quan trọng cho tim, cơ bắp và hệ sinh sản, động vật có vỏ là những thực phẩm cực kỳ tốt cho phái mạnh. Lượng kẽm thấp hơn bình thường có liên quan đến chất lượng tinh trùng kém và vô sinh nam. Lượng hải sản, thịt bò, thịt gà, các loại hạt, mầm rau cung cấp lượng kẽm tốt cho sức khỏe. 7. Rau màu cam:

Là một nguồn cung cấp beta-caroten, lutein và vitamin C tuyệt vời. Những chất dinh dưỡng này có thể giảm nguy cơ phát triển phì đại tuyến tiền liệt. 8. Cá béo: Như cá hồi, cá trích, cá mòi, cá bơn... là thực phẩm chứa nguồn chất béo lành mạnh, là loại dinh dưỡng đặc biệt được biết đến là axit béo omega-3 giúp bảo vệ và chống lại bệnh tim. Mỗi tuần dùng cá béo hai lần có thể giảm khả năng chết vì bệnh tim cho bạn. 9. Trứng:

Việc ăn cả quả giúp cung cấp lutein, protein và sắt. Lòng đỏ trứng có 185 mg cholesterol, phù hợp với 300 mg giới hạn hằng ngày cho người khỏe mạnh. 10. Chuối:

Giàu kali, kali rất quan trọng cho cơ và xương. Nó cũng giúp hạ huyết áp, hơn nữa chuối còn là thực phẩm sinh lý dành cho đàn ông khá tốt. 11. Gạo lứt:

Là một nguồn chất xơ tuyệt vời có thể giúp bạn giữ cân nặng lành mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường tuýp 2. 12. Sữa và sữa chua:

Trong sữa có đạm whey là một nguồn leucine, một axit amin tạo cơ bắp. Các sản phẩm này cũng chứa protein, kali và lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. 13. Chocolate:

Có thể cải thiện sự lưu thông máu, chất flavanol trong chocolate đen có thể hạn chế mức cholesterol xấu, cải thiện lưu thông máu và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát. Nam giới bị kém lưu thông máu nhiều khả năng có vấn đề về cương dương, vì vậy những loại thực phẩm tốt cho tim cũng có thể bảo vệ đời sống tình dục của họ. 14. Sốt cà chua:

Giàu lycopen - một chất có thể bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh ung thư đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt. 15. Thịt nạc đỏ ở bò và heo:

Có chứa protein và có ít chất béo hơn thịt gà, cũng là một nguồn cung cấp rất tốt chất leucine – một axit amin giúp tạo cơ bắp. 16. Quả bơ:

Chất béo bão hòa đơn trong bơ có khả năng chống lại cholesterol đến hai lần. Nó có thể tiêu diệt cholesterol toàn phần và cholesterol xấu.

