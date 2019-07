13 lợi ích sức khỏe không ngờ khi ăn dưa chuột mỗi ngày

Tăng cường sức khỏe não bộ: Fisetin có nhiều trong dưa chuột giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Dưa chuột cũng chứa nhiều phốt pho - giúp tăng khả năng nhận thức, giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh về trí nhớ. Hỗ trợ giảm cân nhanh: Dưa chuột chứa nhiều nước, giàu chất xơ lại ít calo, là thực phẩm hàng đầu trong thực đơn giảm cân. Ăn dưa chuột mỗi ngày giúp bạn giảm cân hiệu quả. Giảm nguy cơ ung thư ruột: Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của Fisetin giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư về đường ruột. Cải thiện tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ và vitamin cao trong dưa chuột giúp cải thiện tiêu hóa, giảm bớt táo bón. Tăng cường lượng nước cho cơ thể: Dưa chuột chứa tới 95% là nước nên thường xuyên ăn dưa chuột là cách bổ sung nước hiệu quả cho cơ thể. Giúp đẹp da: Dưa chuột chứa nhiều nước, lại giàu vitamin B, C và các khoáng chất như kẽm, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, hạn chế viêm da, kích ứng và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Giảm rụng tóc: Các vitamin B có trong dưa chuột rất có lợi cho sức khỏe của da đầu và tóc. Biotin, riboflavin, niacin, vitamin B5, B6 và C đều có vai trò quan trọng trong việc kích thích mọc tóc. Do vậy, ăn dưa chuột cũng ngăn ngừa rụng tóc và tóc bạc sớm. Cải thiện sức khỏe tim mạch: Dưa chuột chứa kali, magiê và vitamin K. Ba chất dinh dưỡng này rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Vitamin K hoạt động như một yếu tố quan trọng trong quá trình đông máu và điều chỉnh nồng độ canxi trong máu. Kiểm soát đường máu tốt hơn: Dưa chuột chứa một loạt các hợp chất phenolic, flavonoid và triterpen, giúp giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định. Giúp xương chắc khỏe hơn: Dưa chuột chứa vitamin K và canxi, thành phần cần thiết cho xương chắc khỏe. Vitamin K đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ gãy xương và đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi trong xương. Đào thải độc tố trong cơ thể: Dưa chuột góp phần đào thải độc tố trong ruột và gan, tăng cường sức khỏe toàn diện và cải thiện các vấn đề về da. Cải thiện sức khỏe răng miệng: Dưa chuột có chứa molypden và fluoride, hai hợp chất giúp chữa răng sâu hiệu quả. Hàm lượng canxi trong dưa chuột giúp răng chắc khỏe hơn. Ổn định hormone: Phốt pho là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Nó tương tác với các tuyến nội tiết, giúp tạo ra và giải phóng hormone. Dưa chuột chứa khoảng 4% lượng phốt pho khuyến nghị mỗi ngày ở người trưởng thành. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Tăng cường sức khỏe não bộ: Fisetin có nhiều trong dưa chuột giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Dưa chuột cũng chứa nhiều phốt pho - giúp tăng khả năng nhận thức, giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh về trí nhớ. Hỗ trợ giảm cân nhanh: Dưa chuột chứa nhiều nước, giàu chất xơ lại ít calo, là thực phẩm hàng đầu trong thực đơn giảm cân. Ăn dưa chuột mỗi ngày giúp bạn giảm cân hiệu quả. Giảm nguy cơ ung thư ruột: Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của Fisetin giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư về đường ruột. Cải thiện tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ và vitamin cao trong dưa chuột giúp cải thiện tiêu hóa, giảm bớt táo bón. Tăng cường lượng nước cho cơ thể: Dưa chuột chứa tới 95% là nước nên thường xuyên ăn dưa chuột là cách bổ sung nước hiệu quả cho cơ thể. Giúp đẹp da: Dưa chuột chứa nhiều nước, lại giàu vitamin B, C và các khoáng chất như kẽm, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, hạn chế viêm da, kích ứng và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Giảm rụng tóc: Các vitamin B có trong dưa chuột rất có lợi cho sức khỏe của da đầu và tóc. Biotin, riboflavin, niacin, vitamin B5, B6 và C đều có vai trò quan trọng trong việc kích thích mọc tóc. Do vậy, ăn dưa chuột cũng ngăn ngừa rụng tóc và tóc bạc sớm. Cải thiện sức khỏe tim mạch: Dưa chuột chứa kali, magiê và vitamin K. Ba chất dinh dưỡng này rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Vitamin K hoạt động như một yếu tố quan trọng trong quá trình đông máu và điều chỉnh nồng độ canxi trong máu. Kiểm soát đường máu tốt hơn: Dưa chuột chứa một loạt các hợp chất phenolic, flavonoid và triterpen, giúp giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định. Giúp xương chắc khỏe hơn: Dưa chuột chứa vitamin K và canxi, thành phần cần thiết cho xương chắc khỏe. Vitamin K đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ gãy xương và đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi trong xương. Đào thải độc tố trong cơ thể: Dưa chuột góp phần đào thải độc tố trong ruột và gan, tăng cường sức khỏe toàn diện và cải thiện các vấn đề về da. Cải thiện sức khỏe răng miệng: Dưa chuột có chứa molypden và fluoride, hai hợp chất giúp chữa răng sâu hiệu quả. Hàm lượng canxi trong dưa chuột giúp răng chắc khỏe hơn. Ổn định hormone: Phốt pho là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Nó tương tác với các tuyến nội tiết, giúp tạo ra và giải phóng hormone. Dưa chuột chứa khoảng 4% lượng phốt pho khuyến nghị mỗi ngày ở người trưởng thành. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.