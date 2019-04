12 thực phẩm giàu sắt hơn cả cải bó xôi

Thịt bò rất giàu sắt cũng như vitamin B-12, kẽm và selenium. Nếu đang cần bổ sung thực phẩm giàu sắt, ngừa thiếu máu, bạn nên ăn thịt bò thường xuyên. Đùi gà: Gia cầm có lượng sắt bằng một nửa so với thịt bò. Quan trọng hơn, đó là loại sắt dễ hấp thụ nhất đối với cơ thể bạn (sắt heme). Nếu bạn muốn tối đa hóa lượng khoáng chất của mình, hãy chọn thịt sẫm màu, chẳng hạn như đùi, sẽ có nhiều chất sắt hơn thịt trắng (phần ức) . Hàu: Có rất nhiều lý do để ăn động vật có vỏ: Chúng giàu protein, ít calo và là một nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời. Hàu cung cấp khoáng chất sắt và kẽm, rất tốt cho hệ thống miễn dịch và khả năng sinh lý của nam giới. Quả mơ khô: Quả mơ sấy khô cung cấp khá nhiều sắt. Đây có thể là một cách tuyệt vời để người ăn chay bổ sung sắt. Quả mơ cũng chứa một lượng vitamin C dồi dào, giúp cơ thể hấp thụ chất sắt. Đậu lăng: Không chỉ giàu sắt, đậu lăng còn là một nguồn protein tuyệt vời. Hàm lượng chất xơ cao của chúng giúp thúc đẩy sức khỏe đường ruột, từ đó thúc đẩy sự hấp thụ tất cả các khoáng chất chúng ta có được từ thực phẩm, bao gồm cả sắt. Hạt quinoa (diêm mạch): Ngũ cốc nguyên hạt thường là một nguồn khoáng chất tốt và hạt diêm mạch cũng không ngoại lệ. Không chỉ giàu sắt, diêm mạch còn chứa magiê, canxi, phốt pho và kali. Lựu: Với sắc đỏ bắt mắt cùng hương vị thơm ngon, lựu là loại quả không còn xa lạ với cuộc sống của chúng ta. Loại quả này rất giàu chất sắt và vitamin C, vì thế, ăn lựu giúp cơ thể cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Hạt chia: Những hạt nhỏ này chứa khá nhiều chất sắt: 2 mg trong một phần tư cốc. Chúng cung cấp chất xơ, protein và các khoáng chất có giá trị khác như canxi, magiê và phốt pho. Hạt điều: Các loại hạt, nói chung, chứa đầy chất béo tốt cho bạn và một lượng protein dồi dào. Ngoài ra, ăn hạt điều cũng giúp bổ sung sắt cho cơ thể. Các loại đậu là nguồn cung cấp sắt cũng như các loại vitamin. Thêm nữa, nó còn là loại thực phẩm chứa ít chất béo và bổ sung protein giúp phòng ngừa căn bệnh thiếu máu. Hạt bí đỏ có nhiều chất sắt. Đây còn là một món ăn nhẹ tuyệt vời, chứa đầy canxi, protein và kẽm và một phần tư cốc có 4,5 mg sắt. Socola đen: Ca cao để làm socola có nguồn gốc từ một loại đậu và giống như các loại đậu khác, nó có hàm lượng sắt khá cao. Ảnh: RD. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

