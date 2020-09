12 thực phẩm giảm cân dễ kiếm mà hiệu quả trong mùa thu

Đậu đỏ: Thời gian thu hoạch đậu đỏ là thường vào mùa thu, đây là thời điểm đậu đỏ ngon nhất và nó cũng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm béo. Thưởng thức một bát súp đậu đỏ ấm nóng mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả và ổn định đường huyết. Rong biển: Mùa thu là khoảng thời gian để bạn thưởng thức canh rong biển, món ăn vừa ngon miệng, đẹp da mà vẫn giữ được vòng eo khiêm tốn. Ngoài việc giàu vitamin A, B1 và B2 thì thực phẩm giảm cân này còn chứa lượng chất xơ rất phong phú và nhiều chất khoáng khác, có thể giúp cơ thể đào thải các chất dư thừa Đu đủ: Vị ngọt thơm của quả đu đủ chín mọng vào mùa thu không chỉ giúp vòng một bạn căng tròn mà còn giúp bạn có một thân hình cân đối, hài hòa. Trong đu đủ chứa nhiều vitamin A, vitamin nhóm B, D… có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, là các enzym thúc đẩy tiêu hóa. Bên cạnh đó, hàm lượng cholesterol và chất béo trong đu đủ khá thấp nên có thể kiềm chế cảm giác thèm ăn, giúp đốt cháy chất béo và giảm hình thành mỡ bụng. Súp lơ: Loại rau họ cải này ngon nhất khi thời tiết mát mẻ. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition & Metabolism, một chén súp lơ chứa khoảng 2 gram chất xơ, chỉ 27 calo, đồng thời cung cấp nhiều vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo của cơ thể. Trà được coi là một trong thực phẩm giảm cân tuyệt vời, đặc biệt vào mùa thu. Mỗi bữa sau khi ăn bạn uống tách trà để loại bỏ các chất béo trong bữa ăn, giúp tiêu thụ lượng năng lượng tương đối lớn. Chuối vừa ngon vừa bổ lại tốt cho tiêu hóa và giảm cân. Mặc dù chuối có lượng calo cao nhưng chất chứa chất béo thấp, giàu kali. Ăn nhiều chuối tốt cho tiêu hóa, giảm tích tụ chất béo trong cơ thể. Nói chung, vào mùa thu chuối là thực phẩm lý tưởng giúp bạn giảm cân, giữ gìn vóc dáng. Táo: Một quả táo trung bình chứa chừng 100 calo. Đặc biệt chúng không chứa đường, phụ gia, cung cấp gần 20% nhu cầu chất xơ hằng ngày. Chất xơ trong táo tồn tại dưới dạng pectin, loại chất xơ hòa tan làm chậm tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Táo còn hỗ trợ vi sinh khuẩn tốt trong ruột, chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ cân nặng hợp lý. Quả lê chứa flavonoid. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, những người ăn nhiều flavonoid có xu hướng ít tăng cân hơn. Đặc biệt, phụ nữ ăn táo hoặc lê sẽ giảm được hơn 1kg so với những người ăn bánh quy trong vòng 1 tuần. Quế là gia vị thích hợp nhất với mùa thu, nó có thể chống đói, giàu polyphenols giúp cải thiện chứng nhạy cảm insulin giúp cân bằng đường huyết. Ngoài ra, thêm quế vào bữa ăn hàng ngày có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn no lâu hơn. Khoai lang: Nhiều người vẫn né tránh ăn quá nhiều tinh bột, nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng, các loại tinh bột có trong khoai kháng tinh bột có thể thực sự giúp bạn đốt cháy chất béo. Ngoài ra, khoai lang là một cách tuyệt vời để đáp ứng lượng đường cho cơ thể mà không khiến bạn tăng cân. Bí đỏ là một loại thực phẩm giảm cân mùa thu vì chúng sẵn có. Bạn có thể chế biến bí ngô thành súp hoặc mua bí ngô đóng hộp nếu không có thời gian và ăn kèm nó với bột yến mạch hoặc sinh tố. Bưởi: Ngoài chứa vitamin C, chất xơ, axit folic, kali, bưởi cũng chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ là naringin và lycopene sẽ giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và hỗ trợ sức khỏe tim nói chung. Khi trời bắt đầu se lạnh cũng là lúc chúng ta thấy bưởi bán nhiều hơn và ngon hơn. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Đậu đỏ: Thời gian thu hoạch đậu đỏ là thường vào mùa thu, đây là thời điểm đậu đỏ ngon nhất và nó cũng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm béo. Thưởng thức một bát súp đậu đỏ ấm nóng mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả và ổn định đường huyết. Rong biển: Mùa thu là khoảng thời gian để bạn thưởng thức canh rong biển, món ăn vừa ngon miệng, đẹp da mà vẫn giữ được vòng eo khiêm tốn. Ngoài việc giàu vitamin A, B1 và B2 thì thực phẩm giảm cân này còn chứa lượng chất xơ rất phong phú và nhiều chất khoáng khác, có thể giúp cơ thể đào thải các chất dư thừa Đu đủ: Vị ngọt thơm của quả đu đủ chín mọng vào mùa thu không chỉ giúp vòng một bạn căng tròn mà còn giúp bạn có một thân hình cân đối, hài hòa. Trong đu đủ chứa nhiều vitamin A, vitamin nhóm B, D… có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, là các enzym thúc đẩy tiêu hóa. Bên cạnh đó, hàm lượng cholesterol và chất béo trong đu đủ khá thấp nên có thể kiềm chế cảm giác thèm ăn, giúp đốt cháy chất béo và giảm hình thành mỡ bụng. Súp lơ: Loại rau họ cải này ngon nhất khi thời tiết mát mẻ. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition & Metabolism, một chén súp lơ chứa khoảng 2 gram chất xơ, chỉ 27 calo, đồng thời cung cấp nhiều vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo của cơ thể. Trà được coi là một trong thực phẩm giảm cân tuyệt vời, đặc biệt vào mùa thu. Mỗi bữa sau khi ăn bạn uống tách trà để loại bỏ các chất béo trong bữa ăn, giúp tiêu thụ lượng năng lượng tương đối lớn. Chuối vừa ngon vừa bổ lại tốt cho tiêu hóa và giảm cân. Mặc dù chuối có lượng calo cao nhưng chất chứa chất béo thấp, giàu kali. Ăn nhiều chuối tốt cho tiêu hóa, giảm tích tụ chất béo trong cơ thể. Nói chung, vào mùa thu chuối là thực phẩm lý tưởng giúp bạn giảm cân, giữ gìn vóc dáng. Táo: Một quả táo trung bình chứa chừng 100 calo. Đặc biệt chúng không chứa đường, phụ gia, cung cấp gần 20% nhu cầu chất xơ hằng ngày. Chất xơ trong táo tồn tại dưới dạng pectin, loại chất xơ hòa tan làm chậm tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Táo còn hỗ trợ vi sinh khuẩn tốt trong ruột, chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ cân nặng hợp lý. Quả lê chứa flavonoid. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, những người ăn nhiều flavonoid có xu hướng ít tăng cân hơn. Đặc biệt, phụ nữ ăn táo hoặc lê sẽ giảm được hơn 1kg so với những người ăn bánh quy trong vòng 1 tuần. Quế là gia vị thích hợp nhất với mùa thu, nó có thể chống đói, giàu polyphenols giúp cải thiện chứng nhạy cảm insulin giúp cân bằng đường huyết. Ngoài ra, thêm quế vào bữa ăn hàng ngày có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn no lâu hơn. Khoai lang: Nhiều người vẫn né tránh ăn quá nhiều tinh bột, nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng, các loại tinh bột có trong khoai kháng tinh bột có thể thực sự giúp bạn đốt cháy chất béo. Ngoài ra, khoai lang là một cách tuyệt vời để đáp ứng lượng đường cho cơ thể mà không khiến bạn tăng cân. Bí đỏ là một loại thực phẩm giảm cân mùa thu vì chúng sẵn có. Bạn có thể chế biến bí ngô thành súp hoặc mua bí ngô đóng hộp nếu không có thời gian và ăn kèm nó với bột yến mạch hoặc sinh tố. Bưởi: Ngoài chứa vitamin C, chất xơ, axit folic, kali, bưởi cũng chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ là naringin và lycopene sẽ giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và hỗ trợ sức khỏe tim nói chung. Khi trời bắt đầu se lạnh cũng là lúc chúng ta thấy bưởi bán nhiều hơn và ngon hơn. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video " Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.