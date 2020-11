12 thực phẩm “cấm kỵ” ăn khi đói nếu không muốn đau dạ dày

Quả hồng: Nhựa, các chất pectin, axit tannic trong hồng có thể kết hợp với axit trong dạ dày tạo thành chất kết tủa. Chất này vừa khó hòa tan, vừa khó tiêu hóa và có thể tạo thành sỏi trong dạ dày. Do đó, bạn nên tránh ăn hồng khi đang đói bụng. Quả chuối: Việc ăn chuối khi đói sẽ khiến hàm lượng magie tăng đột ngột trong máu, làm mất sự cân bằng của tim mạch. Ngoài ra, lượng vitamin C có trong chuối khi vào cơ thể lúc đói cũng sẽ gây ra những tổn thương cho dạ dày của bạn. Dứa: Đây là thực phẩm “cấm kỵ” ăn khi đói. Nguyên nhân là do, các chất hữu cơ và bromelin có trong dứa tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày và ruột. Ăn dứa khi đói sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái nôn nao, khó chịu. Quả lê: Không nên ăn quả lê khi đói vì chất xơ thô trong đó có thể gây buồn nôn, làm tổn thương niêm mạc dạ dày và ảnh hưởng tới đường tiêu hóa. Quả đào: Đào chứa nhiều polysacarit và axit hữu cơ, nếu ăn quả đào lúc đói sẽ thúc đẩy nhu động của đường tiêu hóa, gây khó chịu cho dạ dày. Cam, quýt: Việc bổ sung những loại quả thuộc họ cam lúc đói bụng sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày bởi trong loại quả này có chứa rất nhiều axit hữu cơ, axit citric… ăn khi đói sẽ làm tăng axit, dẫn đến tổn thương cho dạ dày. Dưa chuột: Ăn dưa chuột khi đói có thể gây đau bụng, ợ nóng, đầy hơi và khó chịu. Đặc biệt, những người bị bệnh về dạ dày không nên ăn dưa chuột lúc đói vì cơn đau có thể trầm trọng hơn. Khoai lang: Đây là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn ăn quá nhiều khi bụng đói, nó sẽ gây ra sự tiết quá nhiều axit dạ dày, gây ợ nóng và trào ngược axit. Nếu là người khỏe mạnh thì nó không gây ra vấn đề gì cả, nhưng nếu là người có vấn đề về dạ dày thì cần phải chú ý. Sữa và sữa đậu nành: Hai loại thức ăn này có chứa đạm cao, giàu vitamin nhưng nếu dùng nó vào đồ ăn nhanh để chống đói thì lại phản tác dụng. Vì lượng protein lúc này không làm đúng vai trò dinh dưỡng của nó, khiến cơn đói của bạn không được xoa dịu. Thực phẩm chua cay: Ở khi dạ dày ở trạng thái không hoạt động, việc ăn những loại thức ăn dễ gây khó chịu cho bụng như đồ cay, đồ chua sẽ kích thích niêm mạc và thành ruột, gây co thắt đường tiêu hóa và loét dạ dày. Đồ uống lạnh: Đồ uống lạnh như cà phê và trà đá hay nước ngọt không bao giờ được uống trong khi bụng đói bởi lẽ nó làm hỏng dạ dày của bạn và ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Rượu vang không hẳn có hại cho cơ thể nhưng uống khi bụng đói chắc chắn sẽ làm hỏng dạ dày. Rượu có thể được hấp thụ trực tiếp qua dạ dày. Nếu uống khi bụng đói, nó không chỉ kích thích niêm mạc dạ dày mà còn gây loét dạ dày, viêm dạ dày và các bệnh khác. Nếu bị tiểu đường, bạn không nên uống khi bụng đói, nếu không sẽ bị hạ đường huyết, có thể gây hôn mê. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.

