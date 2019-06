12 thói quen giúp kéo dài tuổi thọ cùng vô vàn lợi ích sức khỏe

1. Nắm tay chồng/người yêu giúp giảm căng thẳng 200%: Thói quen ôm và vài phút nắm tay chồng có thể chống lại căng thẳng, theo một nghiên cứu được báo cáo tại Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. 2. Thường xuyên vẽ nguệch ngoạc có tác dụng cải thiện trí nhớ 29%. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tâm lý học nhận thức ứng dụng, những người vẽ nguệch ngoạc trong khi nghe một tin nhắn hoặc trong cuộc họp có khả năng nhớ lại các chi tiết tốt hơn gần 1/3 so với những người không vẽ. 3. Uống sữa vào bữa sáng: Các nhà nghiên cứu cho biết những người uống sữa cảm thấy hài lòng hơn và ít có khả năng ăn quá nhiều trong bữa ăn tiếp theo. 4. Uống 1 chút rượu vang mỗi ngày tăng tuổi thọ hơn 5 năm: Một nghiên cứu của Hà Lan theo dõi 1.300 người đàn ông trong 40 năm cho thấy, những người thường xuyên uống tới nửa ly rượu mỗi ngày giúp tăng tuổi thọ thêm 5 năm. Các tác giả nghiên cứu cho biết, các hợp chất polyphenolic trong rượu vang (đặc biệt là rượu có màu đỏ) có tác dụng tốt cho tim. Tuy nhiên, các chuyên gia cả báo không nên uống nhiều rượu để tránh các tác hại nguy hiểm cho sức khỏe. 5. Hạn chế xem tivi: Một nghiên cứu của Úc đã phát hiện ra rằng, những người ít khi tiếp xúc với những ánh sáng tĩnh tại, chẳng hạn như xem TV, có vòng eo nhỏ hơn 16% so với những người có xu hướng lười vận động. Ngay cả hành động đơn giản là đứng dậy và đi bộ xung quanh trong 1 phút hoặc lâu hơn cũng đủ để tạo ra sự khác biệt, bất kể họ có lịch tập luyện đều đặn hay không. 6. Chăm chỉ vệ sinh răng miệng có thể giảm 400% nguy cơ ung thư đầu và cổ. Thói quen này không chỉ giúp bạn có hàm rang sáng bóng, các nhà khoa học từ Viện từ Viện Ung thư Roswell Park ở Buffalo, NY cho thấy những người mắc bệnh viêm nha chu mãn tính có nguy cơ mắc ung thư đầu hoặc cổ cao gấp 4 lần (chiếm khoảng 5% trong số tất cả các khối u ác tính ở Hoa Kỳ), đặc biệt là trong miệng và cổ họng. Nguy cơ đã tăng lên ngay cả ở những bệnh nhân không bao giờ sử dụng thuốc lá. Bệnh nướu răng xảy ra khi vi khuẩn sống trong mảng bám nhiễm trùng nướu, vì vậy hãy chải răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên để ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám. 7. Thường xuyên uống trà có thể giảm 21% nguy cơ đột quỵ. Theo một nghiên cứu từ Trường Y khoa UCLA, việc nhấm nháp trà có thể giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ đột quỵ đe dọa đến tính mạng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người uống ít nhất 3 cốc mỗi ngày có nguy cơ bị đột quỵ bằng 1/5 so với những người uống ít hơn 1 cốc. Cả 2 loại trà xanh và trà đen đều có nguồn gốc là thực vật chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ EGCG (epigallocatechin gallate) và axit amin theanine có thể bảo vệ các mạch và động mạch. 8. Cười nhiều có thể cải thiện 21% lưu lượng máu, rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Texas tại Austin đã phát hiện ra rằng, những người cười nhiều sau khi xem 1 bộ phim hài đã làm tăng sự giãn nở của các mạch máu lên 1/5 trong tối đa 24 giờ; khi họ xem 1 bộ phim nghiêm túc và căng thẳng, các mạch máu thu hẹp 18%. (Các mạch máu bị thu hẹp có thể dẫn đến huyết áp cao). Cố vấn phòng chống bệnh, David Katz, MD, giám đốc Trung tâm nghiên cứu dự phòng thuộc Đại học Yale, cho biết, khi bạn vui vẻ, cơ thể bạn giải phóng các chất hóa học thần kinh tốt, có thể mang lại nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. 9. Giữ cơ thể trong tư thế chiến binh làm giảm đau lưng 56%. Theo 1 nghiên cứu từ Đại học West Virginia, dành thời gian cho việc tập các tư thế yoga có thể làm giảm đáng kể chứng đau lưng mãn tính. 10. Thường xuyên ăn cá vào bữa tối làm giảm 19% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Nhiều bằng chứng cho thấy, cá là thực phẩm có tác dụng bổ não. Axit béo omega-3 (có trong các loại cá có dầu như cá hồi, cá thu và cá ngừ) có thể giúp bảo vệ các tế bào thần kinh trong não người và hạn chế viêm, có liên quan đến chứng mất trí nhớ. 11. Thường xuyên trao đổi tình hình sức khỏe với bác sĩ: Các chẩn đoán bị trì hoãn có thể liên quan đến hàng ngàn chấn thương nghiêm trọng và các cuộc khủng hoảng sức khỏe. Nói chuyện với bác sĩ về tình hình sức khỏe của mình giúp chẩn đoán sớm các vấn đề của bạn. 12. Bày tỏ lòng biết ơn giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn 20%. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc trình bày những cảm xúc tích cực của mình có thể cải thiện chức năng miễn dịch, phổi và gan; giảm huyết áp; và cung cấp một cảm giác hạnh phúc lớn hơn.

