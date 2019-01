12 nguồn thực phẩm giàu vitamin C quý giá bạn cần biết

1. Ớt

Ớt là một nguồn thực phẩm giàu vitamin C. Một nửa chén ớt cắt nhỏ hoặc thái hạt lựu có thể cung cấp 107,8 mg vitamin C. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu từ Đại học Buffalo nhận thấy rằng capsaicin – một hợp chất khiến ớt cay nóng có thể giúp giảm chứng đau khớp và cơ. 2. Cải xoăn Ngoài việc cải xoăn chứa gấp đôi hàm lượng vitamin D khuyến nghị và gấp bảy lần lượng vitamin K khuyến nghị cho cơ thể, một khẩu phần cải xoăn còn cung cấp 80,4 mg vitamin C. Loại rau củ dinh dưỡng này còn cung cấp lượng lớn hàm lượng các chất khoáng và các axit béo. 3. Cải xanh

Loại rau họ cải này là thực phẩm giàu vitamin C, cung cấp 132 mg vitamin C cùng với hàm lượng chất xơ vô cùng to lớn và chỉ chứa 30 calo mỗi khẩu phần. Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy bông cải xanh có thể có đặc tính chống ung thư. 4. Ớt chuông đỏ Một chén ớt chuông đỏ xắt nhỏ có chứa gần gấp ba lần hàm lượng vitamin C chứa trong một quả cam (khoảng hơn 190 mg). Ớt đỏ cũng là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, có thể giúp tăng cường sức khỏe của mắt. 5. Đu đủ Nghiên cứu cho thấy rằng ăn đu đủ có thể giúp làm sạch các xoang, làm sáng da và tăng cường sức khỏe xương cốt. Một khẩu phần đu đủ sẽ cung cấp 88,3 mg vitamin C. 6. Dâu tây Một tách đầy loại quả “siêu trái cây” này có chứa 84,7 mg vitamin C. Thêm vào đó là một lượng folate và các hợp chất khác đã được chứng minh là có lợi trong việc tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, còn có một lợi ích bất ngờ khác của dâu tây là giúp làm trắng răng một cách tự nhiên. 7. Súp lơ

Dù cho bạn rang, nướng, chưng cách thủy hoặc nghiền nát thì chỉ cần ăn một búp súp lơ nhỏ, cơ thể đã hấp thụ được khoảng 127,7 mg vitamin C, ngoài ra còn có thêm 5g chất xơ và 5g protein. 8. Bắp cải Brussel Những loại bắp cải này chứa đầy các dưỡng chất thực vật và chất xơ giúp chống lại ung thư. Bắp cải Brussel còn chứa thêm 74,8 mg vitamin C dinh dưỡng. Vị của bắp cải hơi đắng, nếu cảm thấy khó ăn, bạn có thể nướng bắp cải, chúng sẽ có vị ngọt hơn, dễ ăn hơn nhiều. 9. Trái dứa Ngoài chứa khoảng 78,9 mg vitamin C, dứa còn có chứa bromelain – một loại enzym tiêu hóa giúp phân hủy thức ăn và giảm chứng phình bụng. Bromelain cũng hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên có thể giúp bạn hồi phục nhanh hơn sau một buổi tập luyện vất vả. 10. Trái kiwi Một khẩu phần kiwi theo NLEA (khoảng 2 trái) sẽ cung cấp khoảng 137,2 mg vitamin C. Kiwi cũng là loại quả nhiều chất xơ cũng như giàu kali và đồng. 11. Ớt chuông xanh Một chén đầy quả ớt chuông xanh có chứa ít lượng vitamin C hơn là loại ớt chuông đỏ, tuy nhiên 120 mg ớt chuông xanh chứa 200% hàm lượng dinh dưỡng khuyến cáo hàng ngày. Ngoài ra, ớt xanh cũng là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt. 12. Trái xoài Hãy thử ăn loại quả nhiệt đới dinh dưỡng này vì bản thân nó chứa 122,3 mg vitamin C trong mỗi quả. Xoài cũng là nguồn cung cấp vitamin A rất quan trọng, góp phần tăng cường hệ miễn dịch và giúp giữ cho mắt khỏe mạnh.

