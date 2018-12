12 bí quyết đơn giản trong ăn uống, sinh hoạt giúp giảm cân thần tốc

1. Ăn nước sốt cay

Các nhà khoa học Canada đã chứng minh rằng nước sốt cay làm tăng sự trao đổi chất, ngăn cản cơn thèm ăn đồ ngọt. Capsaicin - hợp chất có trong ớt đỏ hỗ trợ "đánh thức" hệ thống miễn dịch, giảm sự thèm ăn. Bạn có thể thêm một số hạt tiêu vào trứng, mì ống, risotto hoặc phục vụ thịt với nước sốt cay. - Ảnh: Brightside 2. Sử dụng máy sấy tóc

Rất ít người biết rằng máy sấy tóc có thể giúp bạn giảm cân. Cụ thể là nhiệt sẽ làm cho bạn đổ mồ hôi giúp loại bỏ chất lỏng không cần thiết trong cơ thể. Bạn có thể sử dụng gừng nén, đun nóng để có một tác động mạnh mẽ hơn, hỗ trợ đốt cháy chất béo tốt hơn - Ảnh: Brightside 3. Chọn dụng cụ phù hợp

Các nhà khoa học từ Đại học Cornell đã chứng minh rằng nếu màu sắc của đĩa và món ăn giống nhau, bạn sẽ có khả năng ăn nhiều hơn. Ngược lại, khi màu sắc đó tương phản, bạn sẽ ăn ít đi. Dụng cụ màu xanh được coi là phù hợp nhất vì các sản phẩm như cá, thịt và rau quả có màu khác nhau. Thủ thuật đơn giản này có thể làm giảm sự thèm ăn của bạn rất hiệu quả - Ảnh: Brightside 4. Ăn quế thường xuyên

Quế có thể làm giảm cơn đói và cảm giác thèm ăn nếu bạn bổ sung mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy rằng loại gia vị này kiểm soát sự chuyển hóa carbohydrate. Những người ăn bánh pudding có thêm quế sẽ cảm thấy no trong một thời gian dài hơn so với nhóm người không áp dụng - Ảnh: Brightside 5. Ăn trong không gian sáng

Bạn phải ghi nhớ rằng các nhà hàng tạo ra một bầu không làm tăng sự thèm ăn, cụ thể nhân viên sẽ bật nhạc và mở đèn vàng ấm. Kiểu ánh sáng này tạo cảm giác thư giãn khiến chúng ta muốn ăn nhiều hơn. Âm nhạc lại làm cho chúng ta ăn nhanh hơn. Do đó, hãy cố gắng tổ chức môi trường ăn uống theo một cách khác, làm cho đèn sáng hơn và tắt nhạc. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên bởi kết quả - Ảnh: Brightside 6. Tập aerobic

Các nghiên cứu khác nhau cho thấy hoạt động hiếu khí như đi bộ, chạy bộ và bơi lội có khả năng đốt cháy mỡ và giảm cân, tuy nhiên là dành cho người lớn tuổi. Với những người trẻ tuổi, khỏe mạnh hay những người muốn giảm cân, các bài tập aerobic là lựa chọn tốt hơn - Ảnh: Brightside 7. Chọn môi trường làm việc tốt

Dường như môi trường làm việc ảnh hưởng đến thói quen ăn uống rất nhiều. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng ăn giống như bạn bè khi họ ăn cùng nhau. Sẽ tốt nếu bạn bè của bạn có chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Ngoài ra, nếu ngồi cùng một người ăn nhanh, chúng ta cũng tăng tốc để phù hợp. Vì vậy, hãy lưu tâm đến những người ngồi cùng bàn - Ảnh: Brightside 8. Cố ngủ đủ giấc

Nguy cơ béo phì phụ thuộc vào ánh sáng trong phòng ngủ. Các nhà khoa học Sunil Sharma và Mani Kavuru đã chứng minh rằng những người ngủ trong phòng tối ít bị béo phì hơn những người ngủ trong phòng chiếu sáng. Để giảm cân, chúng tôi cũng phải ngủ 7 đến 8 giờ. Những người thiếu ngủ sẽ dễ đói và thèm ăn nhiều hơn vì rối loạn hoóc môn - Ảnh: Brightside 9. Tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa

Các nghiên cứu khác nhau đã chứng minh rằng những sản phẩm từ sữa giúp chúng ta giảm cân nhanh chóng hơn. Michael Zemel - Giáo sư về dinh dưỡng và Y học tại Đại học Tennessee ở Knoxville kết luận rằng những người ăn các sản phẩm sữa 3 lần một ngày sẽ giảm cân nhanh hơn những người không tiêu thụ chúng - Ảnh: Brightside 10. Ăn nhiều đậu

Tiến sĩ Russell de Souza đã chứng minh rằng tiêu thụ 130gr đậu sẽ làm giảm sự thèm ăn giúp chúng ta giảm 0,3kg trong 6 tuần. Hơn nữa, đậu, đậu Hà Lan, đậu xanh và đậu lăng có chứa một lượng protein và chất xơ cao. Đồng thời, carbohydrate từ các loại đậu không làm tăng lượng đường trong máu - Ảnh: Brightside 11. Ăn súp trước

Cố gắng ăn súp ít calo trước bữa ăn, đây là thói quen sẽ giúp bạn loại bỏ số cân nặng dư thừa nhanh chóng. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc này làm giảm lượng calo mà bạn sẽ tiêu thụ. Nguyên tắc chính là súp không nên chứa nhiều hơn 100 đến 150 calo, tốt hơn là nên ăn súp rau - Ảnh: Brightside 12. Kiểm soát nhiệt độ trong phòng

Các nhà khoa học Úc đã phát hiện ra rằng vấn đề nhiệt độ có liên quan đến việc giảm cân. Nhiệt độ thích hợp nhất là 66° F. Cụ thể, có 2 loại mỡ trong cơ thể là chất béo trắng (mỡ thừa tích tụ) và chất béo màu nâu (chịu trách nhiệm đốt cháy chất béo trắng và sản xuất năng lượng). Nếu như ở trong môi trường mát lạnh, chất béo trắng sẽ chuyển thành nâu, sau đó bị chuyển hóa thành năng lượng - Ảnh: Brightside

