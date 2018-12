11 vật dụng cá nhân tuyệt đối không dùng chung để tránh rước bệnh vào người

Bấm móng tay: Có một lượng lớn vi khuẩn, vi rút và vi sinh vật nấm trên ngón tay và móng tay của con người. Do đó, việc dùng chung bấm móng tay có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm nấm, vi rút. Hoa tai: Có nhiều mạch máu trong tai. Đó là lý do tại sao rất dễ bị nhiễm các bệnh truyền qua đường máu khi bạn đeo đôi hoa tai của người khác. Lần tới khi bạn muốn mượn vật dụng cá nhân này, hãy lau chúng bằng cồn. Son dưỡng môi: Virus herpes có thể được truyền từ người này sang người khác khi dùng chung son dưỡng hoặc son môi, ngay cả khi người mang mầm bệnh không có triệu chứng rõ ràng của bệnh. Nhíp nhổ lông mày: Nếu bạn sử dụng nhíp của người khác để nhổ thêm một vài sợi lông thì không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chúng để loại bỏ những sợi lông mọc ngược và chảy máu, nhíp có thể là vật mang mầm bệnh gây ra các bệnh nghiêm trọng trong tương lai.Lăn khử mùi: Dùng chung lăn khử mùi có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đặc biệt là nếu vi khuẩn xâm nhập vào vết thương nhỏ sau khi cạo lông nách. Khử mùi chỉ che giấu mùi hôi nhưng không ngăn chặn sự nhân lên của vi khuẩn. Do đó, hãy chọn lăn khử mùi có thành phần kháng khuẩn và không nên dùng chung. Bánh xà phòng: Vi sinh vật bao phủ bánh xà phòng sau mỗi lần sử dụng. Để giảm nguy cơ nhiễm trùng, sử dụng xà phòng lỏng trong chai. Lược: Đừng bao giờ đưa lược chải tóc của bạn cho bất cứ ai và không nên sử dụng của người khác. Nó làm tăng nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng như chấy, ghẻ và thậm chí là nhiễm trùng tụ cầu khuẩn. Nếu bạn dùng chung bàn chải tóc, hãy làm sạch ngay bằng chất khử trùng. Khăn: Phụ kiện này là nơi sinh sản của vi trùng, đặc biệt là khi nó treo trong phòng tắm có độ ẩm cao. Nếu khăn của bạn có mùi mốc, điều đó có nghĩa là có sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Tốt nhất là bạn không dùng chung khăn với bất cứ ai. Xơ mướp hay bông tắm: Các loại bông tắm thường không có thời gian để khô hoàn toàn giữa các lần sử dụng. Do vậy, nó khá dễ tích tụ các vi khuẩn. Hãy nhớ làm khô xơ mướp thật kỹ và đừng dùng chung với bất cứ ai. Cọ trang điểm: Tránh dùng chung các sản phẩm trang điểm tiếp xúc với chất lỏng cơ thể như nước mắt, niêm mạc mũi, nước bọt, máu hoặc mụn mủ. Điều này có nghĩa là không nên dùng chung bút kẻ mắt, phấn mắt, mascara, kem che khuyết điểm, phấn trang điểm, son môi và phấn mắt. Tai nghe: Dùng tai nghe của người khác có thể gây ra sự phát triển của vi khuẩn trong tai. Nếu bạn vẫn muốn dùng tai nghe của ai đó, hãy lau nó bằng tăm bông nhúng vào cồn. Ảnh: BS.

Bấm móng tay: Có một lượng lớn vi khuẩn, vi rút và vi sinh vật nấm trên ngón tay và móng tay của con người. Do đó, việc dùng chung bấm móng tay có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm nấm, vi rút. Hoa tai: Có nhiều mạch máu trong tai. Đó là lý do tại sao rất dễ bị nhiễm các bệnh truyền qua đường máu khi bạn đeo đôi hoa tai của người khác. Lần tới khi bạn muốn mượn vật dụng cá nhân này, hãy lau chúng bằng cồn. Son dưỡng môi: Virus herpes có thể được truyền từ người này sang người khác khi dùng chung son dưỡng hoặc son môi, ngay cả khi người mang mầm bệnh không có triệu chứng rõ ràng của bệnh. Nhíp nhổ lông mày: Nếu bạn sử dụng nhíp của người khác để nhổ thêm một vài sợi lông thì không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chúng để loại bỏ những sợi lông mọc ngược và chảy máu, nhíp có thể là vật mang mầm bệnh gây ra các bệnh nghiêm trọng trong tương lai. Lăn khử mùi : Dùng chung lăn khử mùi có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đặc biệt là nếu vi khuẩn xâm nhập vào vết thương nhỏ sau khi cạo lông nách. Khử mùi chỉ che giấu mùi hôi nhưng không ngăn chặn sự nhân lên của vi khuẩn. Do đó, hãy chọn lăn khử mùi có thành phần kháng khuẩn và không nên dùng chung. Bánh xà phòng: Vi sinh vật bao phủ bánh xà phòng sau mỗi lần sử dụng. Để giảm nguy cơ nhiễm trùng, sử dụng xà phòng lỏng trong chai. Lược: Đừng bao giờ đưa lược chải tóc của bạn cho bất cứ ai và không nên sử dụng của người khác. Nó làm tăng nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng như chấy, ghẻ và thậm chí là nhiễm trùng tụ cầu khuẩn. Nếu bạn dùng chung bàn chải tóc, hãy làm sạch ngay bằng chất khử trùng. Khăn: Phụ kiện này là nơi sinh sản của vi trùng, đặc biệt là khi nó treo trong phòng tắm có độ ẩm cao. Nếu khăn của bạn có mùi mốc, điều đó có nghĩa là có sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Tốt nhất là bạn không dùng chung khăn với bất cứ ai. Xơ mướp hay bông tắm: Các loại bông tắm thường không có thời gian để khô hoàn toàn giữa các lần sử dụng. Do vậy, nó khá dễ tích tụ các vi khuẩn. Hãy nhớ làm khô xơ mướp thật kỹ và đừng dùng chung với bất cứ ai. Cọ trang điểm: Tránh dùng chung các sản phẩm trang điểm tiếp xúc với chất lỏng cơ thể như nước mắt, niêm mạc mũi, nước bọt, máu hoặc mụn mủ. Điều này có nghĩa là không nên dùng chung bút kẻ mắt, phấn mắt, mascara, kem che khuyết điểm, phấn trang điểm, son môi và phấn mắt. Tai nghe: Dùng tai nghe của người khác có thể gây ra sự phát triển của vi khuẩn trong tai. Nếu bạn vẫn muốn dùng tai nghe của ai đó, hãy lau nó bằng tăm bông nhúng vào cồn. Ảnh: BS.