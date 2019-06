11 triệu chứng mất cân bằng nội tiết tố mọi phụ nữ nên biết

Đột nhiên bị mụn: Mụn trứng cá và mụn đầu đen có thể xuất hiện nếu lỗ chân lông của bạn bị bít tắc. Theo các bác sĩ, có thể sự xuất hiện đột ngột của mụn là do thay đổi mất cân bằng nội tiết tố bên trong cơ thể. Ví dụ, mức độ androgen rất thấp dẫn đến mụn trứng cá trên khắp cơ thể. Đau đầu thường xuyên: Theo các chuyên gia nội tiết, bệnh cạnh lý do căng thẳng và mệt mỏi khiến bạn bị đau đầu, thì còn nguyên nhân khác là do mức estrogen thấp. Estrogen là nội tiết tố nữ được sản xuất trong buồng trứng và kiểm soát tất cả các quá trình trao đổi chất trong não và tủy sống. Đó là lý do tại sao nếu có quá nhiều hoặc quá ít estrogen, bạn có thể bị chứng đau nửa đầu hoặc luôn có tâm trạng xấu. Mất ngủ triền miên: Mất ngủ là một dấu hiệu rất nguy hiểm bởi nó có thể liên quan tới vấn đề progesterone thấp. Theo các chuyên gia, progesterone là chất thư giãn tự nhiên giúp bạn thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Khi mức độ của hormone này thay đổi, bạn sẽ bị mất ngủ. Đặc biệt, estrogen và progesterone rất thấp ở những phụ nữ mới sinh con khiến họ khó ngủ trong thời gian này. Đồ nhiều mồ hôi: Tăng tiết mồ hôi đột ngột hoặc sốt là những dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy có điều bất ổn trong vấn đề cân bằng nội tiết tố của bạn. Theo các bác sĩ , triệu chứng này phổ biến hơn sau khi phụ nữ mãn kinh, do hormone thường không ổn định. Mệt mỏi liên tục: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi mọi lúc, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi, đây có thể là một dấu hiệu của sự mất cân bằng nội tiết tố. Thay đổi cân nặng đột ngột: Nếu bạn bị mất cân bằng nội tiết tố, cơ thể bạn có thể tăng cân bất kể bạn ăn loại thực phẩm nào. Hormone tuyến giáp thấp có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và dẫn đến tăng khối lượng cơ thể. Rụng tóc: Rụng tóc quá nhiều có thể liên quan đến hormone tuyến giáp, insulin hoặc testosterone. Với phụ nữ có mức testosterone cao, họ có nguy cơ bị hói. Vấn đề về tiêu hóa: Một nghiên cứu do Đại học Texas (Mỹ) tiến hành cho thấy, mức độ estrogen cao ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột. Theo một số nghiên cứu khác, nồng độ hormone trong buồng trứng cao có thể dẫn đến đau dạ dày. Thèm ăn không kiểm soát: Sự mất cân bằng hormone khiến chúng ta không kiểm soát được những cơn đói. Các bác sĩ phát hiện ra rằng, có hai loại hormone cần được cân bằng để kiểm soát cơn đói là leptin và ghrelin. Trong đó, leptin làm giảm cơn đói khi chúng ta dung nạp thức ăn và ghrelin có chức năng báo cho chúng ta biết khi nào đến giờ ăn. Hay quên và khó tập trung: Nguyên nhân khiến phụ nữ bị đãng trí và mất tập trung bao gồm sự mất cân bằng nội tiết tố. Đó là vấn do mức độ cortisol và estrogen thấp. Kích thước vòng 1 thay đổi bất thường: Đây là một trong những dấu hiệu nghiêm trọng nhất của các vấn đề trong cơ thể. Nồng độ estrogen giảm đột ngột ảnh hưởng đến độ ẩm và độ đàn hồi của da. Điều này xảy ra chỉ vì thay đổi nội tiết tố hoặc trước khi mãn kinh./.

Đột nhiên bị mụn: Mụn trứng cá và mụn đầu đen có thể xuất hiện nếu lỗ chân lông của bạn bị bít tắc. Theo các bác sĩ, có thể sự xuất hiện đột ngột của mụn là do thay đổi mất cân bằng nội tiết tố bên trong cơ thể. Ví dụ, mức độ androgen rất thấp dẫn đến mụn trứng cá trên khắp cơ thể. Đau đầu thường xuyên: Theo các chuyên gia nội tiết, bệnh cạnh lý do căng thẳng và mệt mỏi khiến bạn bị đau đầu, thì còn nguyên nhân khác là do mức estrogen thấp. Estrogen là nội tiết tố nữ được sản xuất trong buồng trứng và kiểm soát tất cả các quá trình trao đổi chất trong não và tủy sống. Đó là lý do tại sao nếu có quá nhiều hoặc quá ít estrogen, bạn có thể bị chứng đau nửa đầu hoặc luôn có tâm trạng xấu. Mất ngủ triền miên: Mất ngủ là một dấu hiệu rất nguy hiểm bởi nó có thể liên quan tới vấn đề progesterone thấp. Theo các chuyên gia, progesterone là chất thư giãn tự nhiên giúp bạn thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Khi mức độ của hormone này thay đổi, bạn sẽ bị mất ngủ. Đặc biệt, estrogen và progesterone rất thấp ở những phụ nữ mới sinh con khiến họ khó ngủ trong thời gian này. Đồ nhiều mồ hôi: Tăng tiết mồ hôi đột ngột hoặc sốt là những dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy có điều bất ổn trong vấn đề cân bằng nội tiết tố của bạn. Theo các bác sĩ , triệu chứng này phổ biến hơn sau khi phụ nữ mãn kinh, do hormone thường không ổn định. Mệt mỏi liên tục: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi mọi lúc, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi, đây có thể là một dấu hiệu của sự mất cân bằng nội tiết tố. Thay đổi cân nặng đột ngột: Nếu bạn bị mất cân bằng nội tiết tố, cơ thể bạn có thể tăng cân bất kể bạn ăn loại thực phẩm nào. Hormone tuyến giáp thấp có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và dẫn đến tăng khối lượng cơ thể. Rụng tóc: Rụng tóc quá nhiều có thể liên quan đến hormone tuyến giáp, insulin hoặc testosterone. Với phụ nữ có mức testosterone cao, họ có nguy cơ bị hói. Vấn đề về tiêu hóa: Một nghiên cứu do Đại học Texas (Mỹ) tiến hành cho thấy, mức độ estrogen cao ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột. Theo một số nghiên cứu khác, nồng độ hormone trong buồng trứng cao có thể dẫn đến đau dạ dày. Thèm ăn không kiểm soát: Sự mất cân bằng hormone khiến chúng ta không kiểm soát được những cơn đói. Các bác sĩ phát hiện ra rằng, có hai loại hormone cần được cân bằng để kiểm soát cơn đói là leptin và ghrelin. Trong đó, leptin làm giảm cơn đói khi chúng ta dung nạp thức ăn và ghrelin có chức năng báo cho chúng ta biết khi nào đến giờ ăn. Hay quên và khó tập trung: Nguyên nhân khiến phụ nữ bị đãng trí và mất tập trung bao gồm sự mất cân bằng nội tiết tố. Đó là vấn do mức độ cortisol và estrogen thấp. Kích thước vòng 1 thay đổi bất thường: Đây là một trong những dấu hiệu nghiêm trọng nhất của các vấn đề trong cơ thể. Nồng độ estrogen giảm đột ngột ảnh hưởng đến độ ẩm và độ đàn hồi của da. Điều này xảy ra chỉ vì thay đổi nội tiết tố hoặc trước khi mãn kinh./.