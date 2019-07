11 điều bí ẩn xảy ra với cơ thể khi ngủ, khoa học cũng "bó tay"

1. Bóng đè

Cảm giác thế nào? Bạn thức dậy vào ban đêm và không thể di chuyển. Thêm vào đó là ảo giác đáng sợ, khó thở và cảm giác rằng có một người khác trong phòng. Trong thời cổ đại, người ta cho rằng tình trạng này xảy ra do các linh hồn xấu xa.

Tại sao? Thông thường, khi ngủ chúng ta bị tê liệt đến nỗi không ngủ được. Khi bị tê liệt giấc ngủ, cơ bắp dừng hoạt động khi não tỉnh táo gây hiện tượng bóng đè. Khoảng 7% dân số đã trải qua tê liệt giấc ngủ ít nhất một lần và nó thường xảy ra với người ngủ trong tư thế nằm ngửa.

2. Ảo giác thôi miên

Cảm giác thế nào? Khi một người đang ngủ nhưng vẫn còn thức, anh ta nhìn thấy những bức ảnh kỳ lạ trước mắt, thường thì là những khuôn mặt đáng sợ và những sinh vật lỳ lạ.

Tại sao? Đây là một trong một vài loại ảo giác mà những người khỏe mạnh về tinh thần có thể gặp và trẻ em gặp thường xuyên hơn. Đó có thể là lý do khiến chúng không muốn đi ngủ. Ảo giác này có thể là do căng thẳng hoặc đơn giản là do có trí tưởng tượng tốt và chúng cũng có thể xuất hiện nếu bạn ngủ say.

3. Nói mơ

Cảm giác thế nào? Thông thường, người bị somniloquy (một thuật ngữ về nói mơ) không biết gì về nó. Tình trạng này hoàn toàn không nguy hiểm về mặt tâm lý nhưng có thể gây khó chịu cho người ngủ bên cạnh.

Tại sao? Đàn ông và trẻ em dễ bị ngủ mơ và lý do là căng thẳng. Người gặp chứng nói mơ thường là người đang cố gắng chống lại những gì anh ta hoặc cô ta không đồng ý trong thực tế.

4. Một giấc mơ trong một giấc mơ

Cảm giác thế nào? Một người nhìn thấy một giấc mơ, sau đó tỉnh dậy, nhưng những điều kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra với anh ta. Hóa ra anh chỉ đang mơ thấy mình tỉnh dậy. Điều này đã được khám phá trong bộ phim “Inception”. Khi bộ phim thành công, nhiều người cho biết đã trải qua hiện tượng này.

Tại sao? Những người theo chủ nghĩa huyền bí tin rằng nếu bạn có một giấc mơ như vậy nghĩa là đang thực hành tâm linh.

5. Mộng du

Cảm giác thế nào? Trạng thái này ngược lại với tê liệt giấc ngủ - ý thức đang ngủ, nhưng tê liệt cơ không xảy ra. Trong giấc ngủ, họ có thể đi bộ, dọn dẹp, hoặc thậm chí rời khỏi nhà, điều này thường rất nguy hiểm. Và khi thức giấc vào buổi sáng, họ không nhớ gì cả.

Tại sao? Mộng du xảy ra ở khoảng 4,6-10,3% dân số và trẻ em bị ảnh hưởng thường xuyên hơn. Nguyên nhân và phương pháp điều trị vẫn chưa được tìm ra.

6. Hội chứng đầu nổ

Cảm giác thế nào? Một người tỉnh dậy sau cảm giác của một vụ nổ lớn hoặc một tiếng vỗ tay. Đôi khi âm thanh có vẻ điếc tai được đi kèm với một tiếng vang lớn hoặc đèn flash. Hiện tượng này không nguy hiểm, nhưng nó làm mọi người sợ hãi. Một số người nghĩ rằng họ đã bị đột quỵ.

Tại sao? Sự gia tăng hoạt động thần kinh trong các khu vực của não chịu trách nhiệm xử lý âm thanh gây nên hiện tượng này. Đôi khi nhiều người sẽ bị hội chứng đầu nổ đi kèm chứng mất ngủ hoặc ngáy.

7. Chứng ngưng thở lúc ngủ

Cảm giác thế nào? Ngưng thở khi ngủ là trong vài giây hoặc vài chục giây cơ thể ngừng thở trong lúc ngủ. Lúc này người ta sẽ bị thức giấc, chất lượng giấc ngủ giảm, não bộ bị thiếu oxy.

Tại sao? Trong khi ngủ, các cơ hầu họng thư giãn, đôi khi dẫn đến tắc nghẽn đường thở. Béo phì, hút thuốc và tuổi già làm tăng nguy cơ bị chứng ngưng thở khi ngủ. Sự thật thú vị: người ta có thể làm giảm bớt bệnh này bằng cách chơi didgeridoo, một nhạc cụ gió của Úc.

8. Giấc mơ định kỳ

Cảm giác thế nào? Có lẽ tất cả mọi người đã có những giấc mơ lặp đi lặp lại kỳ lạ, liên tục tái tạo cùng một cốt truyện.

Tại sao? Các nhà tâm lý học tin rằng bộ não của chúng ta sử dụng những giấc mơ như vậy để chú ý đến điều gì đó mà chúng ta đã không để tâm trong cuộc sống hằng ngày. Những câu chuyện này sẽ trở lại cho đến khi tình hình được giải quyết.

9. Rơi xuống giường

Cảm giác thế nào? Đôi khi chúng ta cảm thấy như bị ném xuống giường từ trên cao. Chúng ta nao núng và thức dậy. Đôi khi trước đó, chúng ta mơ thấy mình đang bay hoặc vấp ngã và rơi xuống - một cảm giác khá khó chịu.

Tại sao? Ngủ giống như chết - nhịp tim và nhịp thở chậm lại, trương lực cơ bị giảm. Bộ não "bị hoảng sợ", nhận thấy đây là một cái chết thực sự và kiểm tra xem người đó còn sống hay không và gửi các xung đến cơ bắp gây hiện tượng giấc mơ bị rơi xuống giường.

10. Thoát xác

Cảm giác thế nào? Đây là một hiện tượng tâm thần kinh trong đó một người, nửa ngủ và nửa tỉnh, nhìn thấy linh hồn mình từ từ rời khỏi cơ thể.

Tại sao nó xảy ra? Hiện tượng này rất khó nghiên cứu. Trong khi các nhà khoa học biết rằng ảo ảnh thoát ra khỏi cơ thể thực sự tồn tại nhưng không rõ vì sao và nó hoạt động như thế nào.

11. Sự giác ngộ đột ngột trong lúc ngủ

Cảm giác thế nào? Đôi khi chúng ta không thể tìm thấy một giải pháp cho một vấn đề trong một thời gian dài, và vì vậy ta liên tục nghĩ về nó. Và sau đó, trong một giấc mơ, bộ não cho chúng ta một manh mối. Bây giờ phần quan trọng nhất là ghi nhớ nó.

Dmitri Mendeleev, một nhà hóa học người Nga, bị ám ảnh với việc tạo ra một bảng các nguyên tố định kỳ - và sau đó ông nhìn thấy nó trong một giấc mơ. Một điều tương tự đã xảy ra với nhà hóa học August Kekulé khi anh mơ thấy một công thức cho benzen.

Tại sao? Đôi khi tiềm thức của chúng ta đã biết câu trả lời, mặc dù nó chưa đạt đến ý thức. Trong khi ngủ, tiềm thức hoạt động nhiều hơn và có thể cung cấp chìa khóa để giải quyết các vấn đề của chúng ta.