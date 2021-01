1001 kiểu "trang phục phòng the" khó đỡ của Chi Pu

Không chỉ giới hạn trong không gian riêng tư, trang phục phòng the ngày càng lôi cuốn chị em. Thời trang đồ ngủ thường được thiết kế hai dây mỏng manh, chất liệu chiffon hay satin, phom dáng tối giản kết hợp những chi tiết cut out, viền ren tôn lên vẻ gợi cảm của phái đẹp. Là người giỏi bắt trend nhất nhì Vbiz, Chi Pu không thể bỏ qua phong cách thời trang này được. Tuy nhiên, để mặc đẹp mà không phản cảm kiểu trang phục khó nhằn không phải lúc nào nữ ca sĩ cũng làm được. Người đẹp gốc Hà Thành từng chọn cho mình chiếc váy ngủ xuyên thấu để khoe vẻ đẹp hình thể. Tuy nhiên, thay vì để lại lời khen thần tượng như thường thấy, không ít fans cho rằng Chi Pu gây phản cảm khi để lộ nội y, thả rông vòng 1. Không chỉ một, Chi Pu từng thả dáng nhiều lần với mẫu váy ren chỉ hợp sinh hoạt trong phòng ngủ. Thiết kế áo hai dây đắp ren hơi hướng trang phục phòng ngủ được giọng ca Anh ơi ở lại tận dụng triệt để. Kết hợp với áo ngủ, Chi Pu tạo dáng khá táo bạo. Tuy nhiên, thay vì khoe được vòng 1 căng tràn, chiếc áo khiến khuôn ngực cô lép kẹp thiếu sức sống. Từ khi chuyển hướng làm ca sĩ, Chi Pu ngày càng chịu hở. Mỹ nhân sinh năm 1993 khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng tải trên trang Instagram cá nhân loạt ảnh vô cùng táo bạo. Cô xuất hiện trên một chiếc du thuyền trong bộ trang phục mỏng tang như bánh tráng nhúng nước, để lộ toàn bộ phần nội y bên trong. 1001 lần Chi Pu mặc trang phục phòng the “khó đỡ”, cũng có lần cô được khen bởi visual đỉnh cao. Chiếc váy lụa mỏng, mềm rủ được lấy cảm hứng từ váy ngủ giúp Chi Pu phô diễn vẻ nữ tính, gợi cảm của mình. Đường cong mềm mại của Chi Pu được khoe trọn qua mẫu váy ngủ xẻ 2 bên, màu xanh mát mắt. Kết hợp với giày sneaker cũng là cách giúp cô nàng nâng tầm thời trang đường phố thêm phần ấn tượng. Ảnh: Instagram NV, Internet. Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

