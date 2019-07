10 tuyệt chiêu chăm sóc sức khỏe mắt cực hiệu quả

Theo Trung tâm Phòng chống Mù lòa Mỹ (PBA), tỉ lệ mắc bệnh về mắt tại quốc gia này đang tăng nhanh chóng. Mỗi năm có khoảng 50.000 người mắc bệnh, không phải do di truyền mà do chính con người gây ra. 10 khuyến cáo dưới đây được xem là đơn giản, dễ thực hiện và có hiệu quả tăng cường thị lực do PBA đề xuất.

Nói không với mỡ và đồ ngọt

Thực phẩm có hàm lượng mỡ cao như bánh mì kẹp thịt, thức ăn nhanh, khoai tây rán cũng như bánh kẹo và các loại thực phẩm giàu mỡ, đường, nhất là acid béo omega-6 được xem là thủ phạm gia tăng bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (ARMD).

Tăng cường nhóm quả mọng

Đặc biệt là quả việt quất (bluebery), bởi đây là trái cây giàu chất chống oxy hóa. Một cốc sữa chua bổ sung quả mọng ăn vào buổi sáng sẽ hạn chế nguy cơ mắc bệnh ARMD.

Hành đỏ

Ảnh minh họa. Hành đỏ giúp sáng mắt



Thay vì dùng hành vàng, khi nấu nướng nên dùng hành đỏ. Bởi hành đỏ có chứa hàm lượng quercetin rất cao, chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ mắt, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Bổ sung vitamin tổng hợp mỗi ngày

Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ bổ sung vitamin C từ 10 năm trở lên sẽ giảm được tới 77% rủi ro mắc bệnh đục thủy tinh thể. Nên bổ sung vitamin tổng hợp và coi đây là thực đơn không thể thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày. Liều dùng thấp nhất 150mg vitamin C.

Không nên để điều hòa chiếu thẳng vào mắt

Khi đang lái xe, ngồi trong xe hoặc trong phòng không nên để cho luồng không khí từ máy điều hòa chiếu thẳng vào mắt. Người lái nếu phơi nhiễm nguồn khí lạnh này dài kỳ có thể dẫn đến trầy xước giác mạc, khô mắt và nhiều căn bệnh nan y khác.

Nên đặt màn hình máy tính thấp hơn tầm nhìn của mắt

Với vị trí này sẽ giảm căng thẳng cho mắt. Mắt luôn ở trạng thái nửa nhắm, nửa mở so với căng tròn, mở toàn bộ khi đặt ở vị trí cao hơn tầm nhìn của mắt và về lâu dài sẽ hạn chế hiện tượng gây kích thích, khô mắt.

Mỗi tuần ăn hai bữa cá

Cá là thực phẩm giàu acid béo omega-3, có tác dụng ngăn ngừa hội chứng khô mắt. Nếu không có điều kiện ăn cá thì nên bổ sung dầu cá để cấp thêm nguồn omega-3 cho cơ thể.

Nên ăn nhiều khoai lang

Khoai lang, nhất là khoai lang tím là nhóm thực phẩm giàu vitamin A, có tác dụng cải thiện tầm nhìn của mắt vào ban đêm.

Tăng cường thực phẩm giàu lutein

Giống như cá, mỗi tuần nên ăn hai bữa thực phẩm giàu lutein. Lutein có nhiều trong các loại thực vật rau xanh dạng lá như: rau cải, xà lách; hoặc trong các loại trái cây: cam, bắp cải, súp lơ và broccoli và trong lòng đỏ trứng gà. Trong cơ thể con người, lutein có nhiều ở mắt và cùng với những chất tương tự, có tên là carotenoid, tạo màu cho điểm vàng của mắt, giúp mắt sáng thêm và nhìn rõ đồ vật đặt trước mặt.

Tránh xa thuốc lá

Nếu đã trót hút và nghiện thì nên có kế hoạch bỏ càng sớm càng tốt vì thuốc lá là một nguyên nhân chính gây đục thủy tinh thể, tăng hội chứng khô mắt và bệnh tăng nhãn áp. Ngoài ra, hút thuốc còn gây ra nhiều chứng bệnh nan y, nhất là ung thư tim mạch và ảnh hưởng đến những người xung quanh như: người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, bởi trong khói thuốc có chứa tới hàng trăm hóa chất độc hại khác nhau.

