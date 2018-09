10 thực phẩm nên ăn thường xuyên phòng tránh ung thư dạ dày

1. Tỏi: Theo điều tra dịch tễ học trên một nhóm người ăn tỏi sống, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày là rất thấp, bởi vì tỏi có thể làm giảm đáng kể hàm lượng nitrit dạ dày, giảm sự tổng hợp của amoni nitrit, do đó có tác dụng chống ung thư. 2. Hành tây: Ăn hành có thể làm giảm hàm lượng nitrit dạ dày. Do vậy, ăn hành tây có thể phòng tránh ung thư dạ dày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn hành, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ít hơn những người không ăn hành tây 25%, tỷ lệ tử vong vì ung thư dạ dày thấp hơn 30%. 3. Nấm: Các loại thực phẩm này bao gồm các loại nấm và thực phẩm từ nấm. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nấm có chứa các chất chống ung thư. Nấm đen, nấm trắng chứa polysaccharides, có khả năng chống ung thư cao.4. Cải xoăn: Ăn cải xoăn dễ dàng hấp thụ lượng vitamin C, beta – carotene dồi dào mang lại tác dụng ngừa ung thư dạ dày triệt để. Đặc biệt, khi được kết hợp với hành tây thái nhỏ, tỏi và dầu ô liu, cải xoăn sẽ dễ dàng phát huy tác dụng ngừa bệnh. 5. Mầm cải xanh: Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy, ăn 70g mầm cải non hàng ngày có thể ngăn ngừa bệnh viêm, loét dạ dày, thậm chí là ung thư dạ dày. 6. Đậu phụ: Theo nghiên cứu của các chuyên gia tại bệnh viện Đại học quốc gia Seoul và Trung tâm kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, ăn đậu phụ mỗi ngày sẽ giúp giảm 90% nguy cơ ung thư dạ dày. 7. Cà chua: Trong cà chua có chứa hàm lượng Lycopene và Renieratene khá lớn, những chất này đều là chất chống ô xy hóa, đặc biệt là Lycopene có tác dụng trung hòa Free Radical trong cơ thể, dự phòng ung thư dạ dày và các bệnh ung thư về hệ tiêu hóa rất tốt. 8. Súp lơ: Trong súp lơ còn có chứa một loại men có tác dụng kích thích hoạt động của tế bào có tên Sulphide. Men này có tác dụng hạn chế sự hình thành tế bào ung thư. Ăn nhiều súp lơ sẽ giúp bạn phòng tránh ung thư thực quản và ung thư dạ dày hiệu quả.9. Cà rốt: Như chúng ta đã biết, cà rốt là một loại thực phẩm rất tốt cho mắt, bên cạnh đó nó còn có công dụng trong phòng tránh các bệnh ung thư. Chất Beta - Caroten có trong cà rốt có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như: ung thư dạ dày, ung thu phổi, họng, ruột, vú và ung thư tuyến tiền liệt. 10. Trứng, sữa, phomat và các chế phẩm từ sữa: Những người bị ung thư dạ dày cần thêm protein và calo. Protein có nhiều trong trứng, sữa, phomat và các chế phẩm từ sữa. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

