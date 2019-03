10 thực phẩm khiến bạn lão hóa nhanh và trông già hơn

Đường phá hủy protein và lipid: Ăn nhiều thực phẩm chứa đường gây tăng cân, tạo nếp nhăn, làm cho da bạn bị chảy xệ và gây hại cho sức khỏe nói chung. Chất béo chuyển hóa làm suy yếu lưu lượng máu đến da: Chất béo chuyển hóa có thể được tìm thấy trong thức ăn nhanh, đồ chiên rán, bơ thực vật... Những thực phẩm này không chỉ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim, mà còn làm cứng động mạch hoặc co thắt các mạch máu. Điều này làm suy yếu lưu lượng máu đến da và gây ra lão hóa nhanh và nếp nhăn. Rượu tích tụ độc tố: Một ly rượu vang không gây hại cho cơ thể bạn, nhưng uống thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến gan. Khi gan của bạn hoạt động tốt, chất độc sẽ được thải ra tự nhiên qua cơ thể bạn. Tuy nhiên nếu những chất độc này tích tụ trong gan và chúng có thể gây tổn hại cho làn da như gây mụn trứng cá, sạm và nếp nhăn. Tiêu thụ ít chất béo lành mạnh: Chất béo lành mạnh rất cần thiết cho sức khỏe và làn da trẻ trung của bạn. Chúng làm giảm viêm da, khuyến khích sự phát triển của tóc và tạo màng tế bào mạnh giúp giảm mất nước trong tế bào da. Những chất béo lành mạnh giúp duy trì làn da khỏe mạnh gồm cá hồi, hạt chia, quả bơ... Muối làm cho bạn giữ nước: Muối có trong rất nhiều sản phẩm phổ biến: phô mai, pizza pepperoni, khoai tây chiên, bánh quy giòn, ngũ cốc, ... Muối làm cho cơ thể giữ nước và dẫn đến khuôn mặt "sưng húp". Điều này cũng khiến làn da mất nước và lão hóa nhanh hơn. Thịt chế biến gây mất nước: Thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói và thịt nguội chứa nhiều muối và chất bảo quản. Việc tiêu thụ thịt chế biến dẫn đến mất nước và gây viêm. Ngoài ra, những sản phẩm này làm giảm vitamin C trong cơ thể, rất quan trọng cho sự hình thành collagen. Thịt nướng cháy gây hại cho da: Vết cháy đen trên miếng thịt nướng có thể chứa hydrocarbon gây viêm cho cơ thể. Điều này có thể phá vỡ các yếu tố cần thiết cho làn da của bạn như collagen, dẫn đến dấu hiệu lão hóa. Khoai tây chiên sử dụng hết các khoáng chất quan trọng từ cơ thể: Khoai tây gần như ngay lập tức phân hủy thành đường khi chúng vào bên trong cơ thể chúng ta. Thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao giải phóng các gốc tự do và điều này gây tổn thương tế bào da. Cà phê và đồ uống chứa caffein khiến da bạn bị khô: Caffeine là một chất lợi tiểu, làm cho bạn bài tiết chất lỏng và tạo ra sự thiếu độ ẩm trong cơ thể. Điều này làm cho làn da của bạn khô và dễ vỡ. Thực phẩm cay gây đỏ và bọng mắt: Thực phẩm cay có thể gây ra bệnh hồng ban trên da vì nó làm giãn các mạch máu. Ăn cay thường xuyên có thể dẫn đến tĩnh mạch mạng nhện, bọng mắt hoặc da đỏ vĩnh viễn. Ảnh: BS. Video "5 xu hướng làm đẹp sẽ lên ngôi trong năm 2019". Nguồn: Đẹp Mỗi Ngày.

