10 thực phẩm “khắc tinh” của nếp nhăn chị em nên ăn mỗi ngày

Bơ

Bơ là một thứ quả rất giàu dinh dưỡng và đặc biệt tốt cho làn da. Chất béo tự nhiên của quả bơ sẽ bổ sung cho lớp mỡ dưới da được căng mịn đẹp. Và trong bơ có rất nhiều vitamin B và vitamin E. Đây là những vitamin cần thiết, giúp tế bào da chuyển hóa chất dinh dưỡng và chống lão hóa. Bên cạnh đó, bơ còn được xem là loại quả giá trị trong việc làm ẩm da. Cá hồi

Cá hồi chứa axit béo omega 3, một loại axit béo có lợi cho làn da, giúp da giàu sức sống nhờ khả năng lấp đầy các khoảng trống giữa các sợi collagen. Trong cá hồi còn chứa chất astaxanthin, một carotenoid tự nhiên và là một hợp chất chống oxy hóa mạnh. Nó chống được gốc tự do, chống được tia UV hủy hoại da và chống lại sự tàn phá của gió và bụi. Mầm lúa mì

Trong mầm lúa mì có rất nhiều selen và kẽm. Selen giàu hoạt tính chống oxy hóa, không những giúp giảm nếp nhăn trên da mà còn có vai trò chống ung thư. Kẽm được cho là bạn đồng hành cùng với selen để tạo hiệu quả chống lão hóa tối ưu. Hơn nữa, trong mầm lúa mì còn có vitamin B6, vitamin E - đều là những vitamin có lợi cho da. Dâu tây

Trong dâu tây có rất nhiều nước và muối khoáng. Nước làm ẩm da, giữ cho da trẻ. Muối khoáng thì giữ nước lại trong da, giúp da ngậm đủ nước, căng mọng và mềm mại. Trong dâu tây còn có rất nhiều vitamin C, vitamin E, các hoạt chất flavonoid thực vật. Những thứ này sẽ phá hủy các gốc tự do mạnh mẽ, ngăn ngừa chúng phá hủy các sợi collagen và làm thoái hóa các sợi elastin. Vì thế mà da có một sức sống đẹp. Trà xanh

Trong trà xanh có một lượng đáng kể chất EGCG, lại thêm vào đó là một số flavonoid thực vật. Điển hình như catechin. Đây là chất có hoạt tính chống ôxy hóa mạnh, mạnh hơn cả vitamin C. Uống một tách trà xanh là đã đủ catechin cho một buổi sáng. Uống thêm một cốc trà tiếp vào buổi chiều thì bạn yên tâm về khả năng bảo vệ da. Mật ong

Mật ong là là một chất chống oxy hóa, có tác dụng tốt cho làn da của bạn, trên thực tế bạn có thể sử dụng nó như là một mặt nạ đắp lên da. Trứng

Trong các sản phẩm đến từ động vật, trứng là thứ đáng kể nhất giúp cho làn da sáng đẹp. Trong trứng có rất nhiều axit béo giúp cho da căng mịn. Nó sẽ phục hồi những vùng da bị teo, bị trùng xuống. Trứng còn có rất nhiều các phân tử axit amin glycine, proline và lycine là những nguyên liệu tổng hợp nên collagen và elastin. Như thế da bạn sẽ được phục hồi tối đa. Bên cạnh đó, chúng ta còn được bổ sung rất nhiều vitamin A, E và selen, những thứ được cho là những dưỡng chất vàng cho một làn da trẻ. Cà chua

Cà chua có rất nhiều vitamin C, giúp xây dựng collagen và làm cho làn da của bạn trông săn chắc hơn và dày hơn một chút. Cà chua cũng có lycopene, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia tử ngoại và cải thiện hệ thống mạch máu của bạn. Nghiên cứu cho thấy sau 6 tuần ăn cà chua thường xuyên, cho thấy cải thiện sức khỏe da đáng kể. Đậu nành

Trong đậu nành có rất nhiều estrogen thực vật. Các estrogen này có tác dụng như những hormon thực thụ, làm tăng tích mỡ dưới da, làm da tăng được thay mới, căng mịn một cách rất tự nhiên. Đây cũng là hormon tác động tích cực vào sự tổng hợp collagen nên nó cực kỳ hữu ích cho làn da đang bị lão hoá. Không những thế, đậu nành còn có rất nhiều vitamin A và E - 2 vitamin ưu việt trong tiến trình chống lão hoá. Nha đam

Nha đam hay còn gọi là lô hội rất được ưa chuộng cho việc làm đẹp. Nghiên cứu cho thấy dùng gel nha đam hàng ngày là cách làm giảm nếp nhăn một cách đáng kể, bởi gel nha đam giúp bổ sung collagen và làm tăng độ ẩm cho da, giúp làm mờ và hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn.

