10 thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết

Lá xanh: Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn chứa chất xơ tự nhiên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Ngược lại, nghiên cứu chỉ ra rằng những người ăn ít hơn một chén trái cây và rau quả mỗi ngày có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng. Bông cải xanh: Loại rau xanh họ cải này là một nguồn chất xơ tuyệt vời giúp ngăn ngừa tăng cân, dẫn đến nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư ruột kết. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa có thể giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể, từ đó ngăn ngừa ung thư. Quả mọng không chỉ chứa nhiều chất xơ mà còn có vitamin C. Nghiên cứu cho thấy vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp che chắn các tế bào gây tăng trưởng ung thư. Cam: Chất xơ cộng với vitamin C trong quả cam là những tác nhân giúp ngăn ngừa ung thư tuyệt vời. Ớt chuông: Ớt chuông không chỉ chứa nhiều vitamin C, mà chúng còn chứa chất phytochemical có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Đậu lăng: Ăn đậu lăng là cách để tăng chất xơ và làm cho hệ thống tiêu hóa hoạt động bình thường. Điều này góp phần ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đậu đen là một loại thực phẩm giàu chất xơ khác có thể giúp hình thành chế độ ăn kiêng giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng ăn đậu ít nhất hai lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết gần một nửa. Bột yến mạch cũng là món ăn giàu chất xơ. Mỗi ngày, bạn có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết bằng cách bổ sung bột yến mạch. Mì ống: Chất xơ trong mì ống giúp giảm lượng đường trong máu, chống tăng cân. Điều quan trọng là thừa cân hoặc béo phì có liên quan đến nguy cơ ung thư tăng cao. Hạt diêm mạch (quinoa): Không giống như hầu hết các loại ngũ cốc, diêm mạch là một nguồn protein tốt, giúp giảm nguy cơ ung thư. Ảnh: RD. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

