10 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên bổ sung ngay vào thực đơn

Trong quả lê có chứa 3,1% chất xơ. Loại trái cây này còn có hương vị thơm ngon và rất bổ dưỡng. Ảnh: usda. Không chỉ là thực phẩm giàu chất xơ (2%), dâu tây còn là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất mà bạn có thể ăn với vô vàn chất dinh dưỡng như vitamin C, mangan và các chất chống oxy hóa. Ảnh: almanac. Bơ rất giàu vitamin C, kali, magiê, vitamin E và các vitamin B khác nhau. Ngoài ra, quả bơ còn chứa tới 6,7% là chất xơ. Ảnh: wordpress. Táo chứa 2,4% chất xơ. Đây cũng là một trong những loại trái cây ngon nhất mà bạn nên ăn mỗi ngày. Ảnh: advance. Ngoài cung cấp một lượng lớn vitamin C và mangan, quả mâm xôi còn chứa tới 6,5% chất xơ. Ảnh: mcintyre. Chuối là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, vitamin B6, kali và chất xơ (2,6%). Ảnh: harvard. Cà rốt là một loại rau củ có vị ngon, giòn và rất bổ dưỡng khi chứa 2,85 chất xơ. Bên cạnh đó, cà rốt còn có hàm lượng vitamin K, vitamin B6, magiê và beta-carotene cao. Ảnh: organicfacts. Cũng chứa 2,8% chất xơ, củ cải đường cũng là loại thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày của mình. Ảnh: adaptiveseeds. Chứa 2,6% là chất xơ, bông cải xanh là một loại rau họ cải và là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất trên hành tinh. Ảnh: nauanchobe. Cây atiso chứa nhiều chất dinh dưỡng và là một trong những nguồn chất xơ tốt nhất thế giới (8,6%). Ảnh: savorytooth. Mô tả video

