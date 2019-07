10 thực phẩm chuyên gia dinh dưỡng ăn hàng ngày để tăng cường miễn dịch

Cải xoăn Kale: Thực phẩm chống viêm này chứa nhiều chất phytonutrients và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chúng ta chống lại tổn thương tế bào. Dứa giàu vitamin C và chứa một loại enzyme gọi là bromelain có thể giúp kích thích tiêu hóa protein, giảm viêm ruột và tăng cường chức năng miễn dịch. Cá hồi hoang dã: Loài cá nước lạnh này là một trong những nguồn axit béo omega-3 tốt nhất, có thể giúp chống viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và cải thiện sức khỏe tâm thần. Nấm chứa nhiều hợp chất có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch và giảm viêm trên toàn cơ thể. Ngoài ra, nấm cũng là một nguồn cung cấp protein, chất xơ và các vitamin B. Bông cải xanh: Giàu vitamin C và K, folate và chất xơ, bông cải xanh là một thực phẩm chống viêm mạnh mẽ. Nó đặc biệt giàu chất chống oxy hóa như flavonoid kaempferol và quercetin, cũng như nhiều loại carotenoids. Dulse (Loại rong này sống chủ yếu ở Bắc Âu và cũng giàu dinh dưỡng như những loại rong khác). Đây là một loại rong biển có chứa một nhóm polysacarit độc đáo gọi là Fucoidans, có tác dụng giảm viêm trong cơ thể. Quả việt quất: Loại quả này chứa nhiều vitamin A, C và E, và chứa nhiều đặc tính chống viêm và chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa chính, anthocyanin, là thứ mang lại cho loại quả mọng này màu xanh đậm tuyệt đẹp. Dưa bắp cải, hoặc bắp cải lên men, giàu vitamin C và K, sắt, chất xơ và chứa vi khuẩn đường ruột tự nhiên khỏe mạnh được gọi là men vi sinh. Ngoài ra, chúng ta có thể nhận được men vi sinh thông qua các thực phẩm lên men khác như kim chi, miso và dưa chua. Nước dùng xương giàu các khoáng chất như canxi, magiê và phốt pho. Một bát canh xương có thể giúp củng cố niêm mạc ruột, giảm viêm ruột, tăng cường hệ tiêu hóa, hỗ trợ chức năng miễn dịch và tăng cường giải độc. Các loại gia vị và thảo mộc như nghệ, gừng và tỏi đều là những thực phẩm chống viêm cực tốt. Gừng không chỉ là một chất tăng cường miễn dịch và chống viêm, mà loại củ này còn bổ sung thêm hương vị món ăn ngon. Tương tự, tỏi và nghệ cũng có tác dụng như vậy. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống viêm siêu hạng". Nguồn: VTC.

