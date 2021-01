10 thực phẩm bổ sung nước giúp làn da căng mọng

Dưa hấu: Thực phẩm này chứa rất nhiều nước, giúp cung cấp đủ nước cho da và cơ thể trong thời tiết hanh khô. Hơn nữa, lượng nước có rất nhiều trong dưa hấu cũng giúp giảm bớt mọi độc tố ra khỏi cơ thể bạn. Dưa chuột: Hãy thêm dưa chuột vào chế độ ăn hàng ngày của bạn, bởi trong loại quả này chứa một lượng nước cũng như hàm lượng chất xơ cao. Điều này giúp cho bạn bổ sung đầy đủ tất cả những dinh dưỡng cần thiết cho làn da căn mọng. Trái cây giàu vitamin C: Trái cây họ cam quýt cung cấp vitamin C, thúc đẩy hình thành collagen và làm chậm sự tác động gây hại của gốc tự do. Cà chua rất ngon và giàu vitamin C và chứa nhiều nước. Thêm cà chua vào khẩu phần ăn của bạn còn giúp chống lại một số bệnh ung thư. Xà lách chứa lượng chất xơ và dinh dưỡng cao. Nó cũng có hàm lượng nước cao, giúp bổ sung nước cho cơ thể và làn da. Bông cải xanh chứa 90% là nước, là thực phẩm tuyệt vời giúp bổ sung nước cho làn da từ trong ra ngoài. Cần tây chứa đến 95,4% là nước. Trong thành phần của cần tây có sự kết hợp các muối khoáng, các vitamin và axit amin cung cấp nước cho cơ thể hiệu quả. Ớt chuông: Theo các nghiên cứu, ớt chuông có chứa tới 93,9% là nước. Ngoài ra, ớt chuông cũng giàu vitamin C, B6, beta-carotene, thiamine và axit folic, có tác dụng giữ nước cho da và cơ thể. Cà rốt giàu vitamin C là dưỡng chất cần thiết để sản xuất collagen. Ngoài ra, cà rốt cũng cung cấp vitamin A ngăn chặn sự tấn công của gốc tự do, ngừa nếp nhăn và tình trạng da không đều màu. Vitamin A kích thích sản sinh nguyên bào sợi - tế bào chịu trách nhiệm phát triển mô giúp da săn chắc, khỏe mạnh. Cá giàu acid béo omega-3 là một trong những lựa chọn tốt để chống khô nhăn, giữ nước cho da. Nếu bạn không thích ăn cá, hãy tìm một số thực phẩm bổ sung omega-3 như hạt chia, quả óc chó nhằm duy trì sự ổn định của collagen, giữ cho da săn chắc. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương". Nguồn: VTV24.

