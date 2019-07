10 thói quen xấu khiến người mắc ung thư gan tăng cao

Không ăn sáng: Ăn sáng sẽ trung hòa các axit dạ dày, bảo vệ gan, giảm nguy cơ viêm tụy, tiểu đường, sỏi mật, táo bón. Tiến sĩ Hermit Suri chuyên gia dinh dưỡng ở Canada cho rằng một bữa sáng lành mạnh có thể ngăn ngừa tổn thương gan. Uống quá nhiều rượu bia: Các bác sĩ cho biết thêm, bộ phận gan của nhiều bệnh nhân uống rượu bị tổn thương, các tế bào gan bị hoại tử, thoái mỡ, dẫn đến tổ chức xơ có khả năng phát triển. Uống quá nhiều bia rượu có thể dẫn đến tế bào gan bị tổn thương và dẫn đến cuối cùng là ung thư gan. Do vậy, bạn nên bỏ ngay thói quen xấu này. Không uống đủ nước: Bạn nên uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày. Mất nước có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải độc cơ thể của gan. Khi điều này xảy ra, nguy cơ mắc bệnh của bạn tăng lên. Hút thuốc lá: Việc hút thuốc làm ảnh hưởng xấu đến gan, phổi và quá trình gan xơ hóa càng được thúc đẩy nhanh hơn, khiến tỉ lệ mắc xơ gan và ung thư gan ngày càng tăng. Ăn quá no: Nhiều người biết rằng, nếu ăn nhiều sẽ gây khó chịu cho dạ dày, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Tiến sĩ Paradi Hiệp hội Nghiên cứu gan châu Âu cho rằng, ăn nhiều quá có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, nhanh chóng gia tăng các gốc tự do trong cơ thể. Trong khi đó, vai trò của gan là chống lại các gốc tự do trong cơ thể, loại bỏ độc tố, thanh lọc máu. Ăn quá nhiều đường trong chế độ ăn uống: Hãy cố gắng hết sức để hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường tinh chế như soda, đồ nướng và đồ ngọt khác. Ăn quá nhiều đường làm cho chức năng của gan bị tăng lên, mặt khác sẽ làm ảnh hưởng đến nồng độ insulin của cơ thể, quá trình đốt cháy chất béo sẽ rất khó. Ăn quá nhiều thức ăn nhanh và các món chiên: Nhà nghiên cứu dinh dưỡng của Ấn Độ, Tiến sĩ Hida Chiran Zara Hussain nói rằng nhiều loại đồ ăn nhanh chứa nhiều chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo ngọt nhân tạo và các phụ gia thực phẩm khác. Các thành phần này rất khó phân giải và chuyển hóa, khiến gan hoạt động quá mức, gây ảnh hưởng tới gan. Ngủ không đủ giấc: Ngủ không đủ giấc khiến sức đề kháng của cơ thể giảm xuống. Những người bị mắc các bệnh về gan nếu thức đêm nhiều sẽ càng khiến bệnh thêm nghiêm trọng. Chuyên gia học viện y học giấc ngủ Mỹ, giáo sư Neil Colin khuyến khích nên ngủ trước 11h để đảm bảo ngủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm, giúp gan có thể giải độc hiệu quả, đảm bảo sức khỏe. Không đi tiểu sau khi ngủ dậy: Chất độc được đào thải qua việc đi tiểu, ra mồ hôi, vì vậy bạn nên có thói quen đi tiểu mỗi buổi sáng sau khi thức dậy để có thể đưa các độc tố tích tụ trong một đêm ra ngoài cơ thể, tránh để cho độc tố lưu đọng trong cơ thể, gây tổn thương cho gan. Uống nhiều thuốc: Tạp chí Dược phẩm lâm sàng của Anh đã công bố một nghiên cứu rằng việc sử dụng thuốc giảm đau trong khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng giải độc gan, gây tổn thương gan. Ảnh: RD, Internet. Video "Bí quyết ăn chay thế nào để tốt cho sức khỏe". Nguồn: CSHP.

Không ăn sáng: Ăn sáng sẽ trung hòa các axit dạ dày, bảo vệ gan, giảm nguy cơ viêm tụy, tiểu đường, sỏi mật, táo bón. Tiến sĩ Hermit Suri chuyên gia dinh dưỡng ở Canada cho rằng một bữa sáng lành mạnh có thể ngăn ngừa tổn thương gan. Uống quá nhiều rượu bia: Các bác sĩ cho biết thêm, bộ phận gan của nhiều bệnh nhân uống rượu bị tổn thương, các tế bào gan bị hoại tử, thoái mỡ, dẫn đến tổ chức xơ có khả năng phát triển. Uống quá nhiều bia rượu có thể dẫn đến tế bào gan bị tổn thương và dẫn đến cuối cùng là ung thư gan. Do vậy, bạn nên bỏ ngay thói quen xấu này. Không uống đủ nước: Bạn nên uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày. Mất nước có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải độc cơ thể của gan. Khi điều này xảy ra, nguy cơ mắc bệnh của bạn tăng lên. Hút thuốc lá: Việc hút thuốc làm ảnh hưởng xấu đến gan, phổi và quá trình gan xơ hóa càng được thúc đẩy nhanh hơn, khiến tỉ lệ mắc xơ gan và ung thư gan ngày càng tăng. Ăn quá no: Nhiều người biết rằng, nếu ăn nhiều sẽ gây khó chịu cho dạ dày, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Tiến sĩ Paradi Hiệp hội Nghiên cứu gan châu Âu cho rằng, ăn nhiều quá có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, nhanh chóng gia tăng các gốc tự do trong cơ thể. Trong khi đó, vai trò của gan là chống lại các gốc tự do trong cơ thể, loại bỏ độc tố, thanh lọc máu. Ăn quá nhiều đường trong chế độ ăn uống: Hãy cố gắng hết sức để hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường tinh chế như soda, đồ nướng và đồ ngọt khác. Ăn quá nhiều đường làm cho chức năng của gan bị tăng lên, mặt khác sẽ làm ảnh hưởng đến nồng độ insulin của cơ thể, quá trình đốt cháy chất béo sẽ rất khó. Ăn quá nhiều thức ăn nhanh và các món chiên: Nhà nghiên cứu dinh dưỡng của Ấn Độ, Tiến sĩ Hida Chiran Zara Hussain nói rằng nhiều loại đồ ăn nhanh chứa nhiều chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo ngọt nhân tạo và các phụ gia thực phẩm khác. Các thành phần này rất khó phân giải và chuyển hóa, khiến gan hoạt động quá mức, gây ảnh hưởng tới gan. Ngủ không đủ giấc: Ngủ không đủ giấc khiến sức đề kháng của cơ thể giảm xuống. Những người bị mắc các bệnh về gan nếu thức đêm nhiều sẽ càng khiến bệnh thêm nghiêm trọng. Chuyên gia học viện y học giấc ngủ Mỹ, giáo sư Neil Colin khuyến khích nên ngủ trước 11h để đảm bảo ngủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm, giúp gan có thể giải độc hiệu quả, đảm bảo sức khỏe. Không đi tiểu sau khi ngủ dậy: Chất độc được đào thải qua việc đi tiểu, ra mồ hôi, vì vậy bạn nên có thói quen đi tiểu mỗi buổi sáng sau khi thức dậy để có thể đưa các độc tố tích tụ trong một đêm ra ngoài cơ thể, tránh để cho độc tố lưu đọng trong cơ thể, gây tổn thương cho gan. Uống nhiều thuốc: Tạp chí Dược phẩm lâm sàng của Anh đã công bố một nghiên cứu rằng việc sử dụng thuốc giảm đau trong khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng giải độc gan, gây tổn thương gan. Ảnh: RD, Internet. Video "Bí quyết ăn chay thế nào để tốt cho sức khỏe". Nguồn: CSHP.