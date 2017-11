10 thói quen xấu cần sửa khi tập thể thao

Đi tắm nước nóng sau khi tập luyện: Tắm vòi sen nước nóng có thể làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng về lâu dài, bạn nên chuyển sang ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh sau khi tập thể dục. Bởi vì khi đắm mình trong nước lạnh có thể giảm bớt đau cơ và giúp bạn phục hồi nhanh hơn. Thêm vào đó, nó làm cho bạn miễn nhiễm với bệnh tật và chấn thương theo thời gian và tăng tốc độ chuyển đổi chất béo xấu sang chất béo tốt. Không làm nóng cơ thể trước khi tập: Hầu hết trong chúng ta đều ngồi ở bàn làm việc hoặc có ít thời gian vận động trong ngày. Nếu bạn giữ nguyên trạng thái cơ thể mà không khởi động trước khi tập luyện dễ làm bạn bị chấn thương hơn. Dành ra 5 phút để khởi động làm cho máu của bạn bơm được đến các cơ quan trong cơ thể, hạn chế tổn thương tim mạch, làm giảm nguy cơ thương tích trong khi luyện tập. Thực hiện cùng một thói quen hàng ngày: Khi thực hiện cùng một bài tập hàng ngày, cơ thể của bạn sẽ ngừng đốt cháy chất béo, điều này sẽ ngăn chặn hoàn toàn quá trình giảm cân của bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thay đổi thói quen tập thể dục và tiếp tục gia tăng cường độ thích hợp để tiếp tục đốt cháy tất cả những chất béo dư thừa. Bạn chỉ căng cơ trong 10 giây sau khi tập luyện: Sau khi tập thể thao, rất nhiều axit lactic xuất hiện trong cơ bắp của bạn và cũng gây ra tổn thương cơ bắp. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy đau trong vài ngày đầu tiên sau khi tập luyện. Kéo giãn cơ bắp của bạn sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng nếu bạn chỉ kéo giãn cơ trong 10 giây, thì bạn sẽ không thể gặt hái được những lợi ích của việc này. Căng mỗi cơ trong ít nhất 30 giây đến 1 phút để máu chảy qua các khu vực này, giúp cơ bắp của bạn đào thải acid lactic và bắt đầu quá trình tự xoa dịu cơ. Không thư giãn sau khi tập luyện: Đây là lý do tại sao các vận động viên chạy nước rút hoặc tập thể dục chuyên nghiệp luôn dành vài phút nằm thẳng lưng và nghỉ ngơi trong một phút giữa các buổi tập. Đó là cách làm mát cơ thể, cho phép cơ thể của bạn nghỉ ngơi và sửa chữa chính nó, làm giảm nguy cơ thương tích hoặc bệnh tật. Hãy thư giãn trong ít nhất 10 phút sau khi buổi tập luyện của bạn kết thúc. Không nâng cường độ bài tập: Các bài tập giúp tim bạn khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn không nâng khối lượng, bạn sẽ không thể giảm cân ngay cả khi tập luyện thường xuyên. Điều này là do tập luyện khiến cân nặng phát triển cơ bắp trong cơ thể. Nhưng các bạn nữ đừng lo lắng, việc nâng khối lượng bài tập sẽ không làm bạn tăng cân vì phụ nữ chỉ sản xuất một phần testosterone so với nam giới và do đó không thể xuất hiện những nhóm cơ như nam giới. Không thay giày chạy sau mỗi 1000km: Một đôi giày chạy tốt có thể ngăn chặn những tổn thương cơ nghiêm trọng. Điều này là bởi vì giày thể thao tốt có khả năng chống sốc tuyệt vời, làm giảm căng thẳng trên cơ bắp chân, xương và khớp của bạn. Nhưng ngay cả đôi giày tốt cũng sẽ mòn sau một thời gian. Đó là lý do tại sao bạn nên thay giày chạy sau mỗi 1000 km chạy bộ. Không có bất kỳ yếu tố thú vị hoặc khuyến khích trong thói quen tập thể dục của bạn. Tập luyện không có động lực sẽ làm bạn nhanh chán nản, bạn sẽ ghét ra khỏi giường vào buổi sáng sớm để tập thể dục. Đó là lý do tại sao cần tạo ra những điều thú vị khi tập thể dục. Giống như các bài tập mà bạn yêu thích, hoặc tự đặt ra cho bạn những động lực để hoàn thành các mục tiêu luyện tập. Không có đủ vitamin D trong cơ thể: Vitamin D quan trọng đối với xương của bạn bởi vì nếu không có nó, cơ thể bạn sẽ không hấp thụ canxi trong chế độ ăn uống. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy yếu, mỏi mệt hoặc cảm giác ngứa ran trong tay và bàn chân của bạn, bạn nên kiểm tra máu và bổ sung những chất thiết yếu trong cơ thể, đặc biệt là vitamin D. Quần áo tập thể dục không phù hợp: Một bộ quần áo tập thể dục tốt, vừa vặn với cơ thể và thấm hút mồ hôi tốt. Không nên mặc quần áo thể thao quá chặt, không thoải mái. Quần áo không thấm mồ hôi có thể gây ra nhiều chứng bệnh nấm và cả mụn trứng cá.

