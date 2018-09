10 thói quen kỳ lạ giúp bạn kéo dài tuổi thọ

Thời gian lý tưởng để ngủ là từ 22h đến 6h: Các bác sĩ Trung Quốc cho rằng chúng ta nên đi ngủ từ 22h đến 6h nếu muốn sống lâu hơn. Đây là thời điểm phục hồi của các cơ quan trên cơ thể. Bỏ qua dư luận: Các nhà khoa học từ Mỹ cho rằng việc bỏ ngoài tai ý kiến của người khác có thể giúp một người sống thọ hơn. Tắm nắng: Ánh sáng mặt trời cung cấp cho chúng ta vitamin D. Nó không chỉ giúp chống trầm cảm - điều thường là lý do gây ra bệnh tật, mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đánh răng ít hơn: Thói quen đánh răng quá thường xuyên và sử dụng nước súc miệng có thể gây hại cho men răng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn muốn đánh răng ngay sau bữa ăn vì nhiều sản phẩm làm cho men mềm hơn, khiến răng dễ bị tổn thương hơn. Ăn nhiều cà chua: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, ăn cà chua hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch tới 26%. Không sử dụng đồng hồ báo thức: Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho rằng mọi người, nhất là người bị cao huyết áp, có nguy cơ nhồi máu cơ tim do tiếng ồn lớn đột ngột. Hơn nữa, tiếng chuông đồng hồ báo thức lớn ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh. Ăn vỏ bánh mì: Chất chống oxy hóa của lớp vỏ bánh mì giúp ngăn chặn sự phát triển ung thư đại tràng và làm sạch cơ thể. Nhảy múa: Các nhà khoa học từ Pháp nói rằng việc học nhảy là cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ của một người. Nhảy múa giúp cho xương chắc khỏe, cải thiện chức năng phổi và hệ thống máu. Đi tất ướt qua đêm: Đi tất ướt ngủ qua đêm sẽ giúp kiểm soát nhiệt độ cao trong cơ thể và hỗ trợ trong điều chỉnh mức huyết áp, do đó ngăn ngừa nôn nao. Ảnh: BS. Video "Thói quen không ngờ gây ung thư thực quản". Nguồn: Cuộc sống hạnh phúc.

