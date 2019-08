10 tác dụng tuyệt vời của gạo lứt đối với sức khỏe

Giúp bạn giảm cân: Chất xơ trong gạo lứt khiến bạn tiêu hóa lâu hơn, cảm giác no lâu hơn trong một khoảng thời gian dài, tránh cảm giác thèm ăn. Có lợi cho sức khỏe tim mạch: Gạo lứt có chứa các hợp chất gọi là lignans giúp giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim đồng thời giúp giảm cholesterol, huyết áp và độ cứng động mạch. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Enzyme, magie có trong gạo lứt khá cao sẽ giúp bài tiết insulin và glucose cũng như cân bằng các chức năng của não bộ. Từ đó, bệnh tiểu đường sẽ được ổn định do điều tiết được insulin. Chống oxy hóa: Gạo lứt rất giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp mở rộng khả năng bảo vệ chống lại tác hại do các gốc tự do oxy gây ra. Chống lại bệnh Alzheimer: Gạo lứt giúp ức chế enzyme gây hại có tên là prolyl-endopeptidase có liên quan đến bệnh Alzheimer. Đồng thời gạo lứt cũng giúp cải thiện các rối loạn liên quan đến não và chứng mất trí nhớ. Giúp phụ nữ phòng chống stress sau sinh: Sử dụng gạo lứt trong thời kỳ cho con bú giúp tăng cường khả năng chống căng thẳng của cơ thể và cải thiện hệ thống miễn dịch, nâng cao đề kháng tổng thể. Tăng cường chức năng tiêu hóa: Chất xơ có trong gạo lứt giúp cân bằng đường ruột, hạn chế tình trạng táo bón và bệnh viêm đại tràng. Bảo vệ tim mạch: Tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt giúp giảm tắc nghẽn động mạch do tích tụ mảng bám. Điều này góp phần trong việc giảm nguy cơ rối loạn tim như tăng huyết áp cao và các bệnh mạch máu. Kiểm soát mức cholesterol: Gạo lứt chứa các chất dinh dưỡng có lợi giúp chuyển hóa lipid và glucose, là một lựa chọn lành mạnh để duy trì mức cholesterol lành mạnh.

