10 sự thật về cơ thể phụ nữ có thể chính họ không biết

Hai bên ngực phụ nữ thường không cân xứng: Không một phụ nữ nào có bộ ngực hoàn toàn đối xứng. Sự khác biệt về kích cỡ ngực hai bên ở nữ giới dường như rất nhỏ và không mấy được chú ý. Cơ thể phụ nữ biến đổi mạnh mẽ trong khi sinh: Sinh con là một công việc thực sự khó khăn - bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể xác nhận điều này. Bên cạnh việc trải qua nỗi đau khủng khiếp, cơ thể người phụ nữ thường trải qua rất nhiều thay đổi khác nhau. Một trong số đó là giãn cổ tử cung. Phụ nữ có thể chịu đau tốt hơn: Phụ nữ thực sự trải qua nhiều nỗi đau hơn nam giới - đây là một thực tế phổ biến. Nhưng nó không phải là về sức mạnh mà nó phụ thuộc vào cách bộ não của họ hoạt động. Nói chung, ngưỡng đau ở phụ nữ mạnh hơn 9 lần so với nam giới.Phụ nữ ăn nói lưu loát hơn: Phụ nữ có vùng trán và thái dương lớn hơn của vỏ não, một vùng não được cho là có ảnh hưởng đến các kỹ năng ngôn ngữ. Phụ nữ cũng có hàm lượng FOXP2 cao hơn, còn được gọi là protein ngôn ngữ Tiếng vang. Lượng protein tuyệt vời này giúp một người phụ nữ trung bình nói khoảng 20.000 từ mỗi ngày, nhiều hơn 13.000 từ so với người đàn ông trung bình nói.Da phụ nữ rất nhạy cảm: Thông thường, da của phụ nữ mỏng hơn 25% so với da của đàn ông khiến nó nhạy cảm hơn rất nhiều khi chạm vào và các loại kích thích khác. Phụ nữ có sức chịu đựng cơ bắp tốt hơn: Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể tập thể dục liên quan đến sức chịu đựng lâu hơn khoảng 75% so với nam giới. Lý do là vì estrogen ở phụ nữ làm cho cơ bắp của họ chống lại sự mệt mỏi. Tâm trạng phụ nữ phụ thuộc vào nội tiết tố: Không phải mọi phụ nữ đều nhận thấy rằng cơ thể của họ bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Khi nồng độ hormone liên tục thay đổi trong não và cơ thể, chúng cũng thay đổi cách nhìn, mức năng lượng và độ nhạy cảm của chị em. Phụ nữ trải qua tuổi thiếu niên hai lần: Thời thiếu niên lần thứ hai của phụ nữ (hay còn gọi là tiền mãn kinh), xảy ra ở độ tuổi 40. Nó thường được đặc trưng bởi dấu hiệu kinh nguyệt không đều, đổ mồ hôi ban đêm và những thứ không dễ chịu khác. Phụ nữ thường sáng tạo hơn: Bộ não phụ nữ nhỏ hơn 9% so với nam giới, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến sự thông minh hay khả năng nhận thức cả. Trên thực tế, số lượng tế bào não là như nhau, ở nữ giới, chúng liên kết chặt chẽ và ở mật độ nhiều hơn so với nam. Điều này sẽ giúp nữ giới nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, đưa ra ý tưởng sáng tạo. Nháy mắt nhiều gấp đôi đàn ông: Nháy mắt có tác dụng tránh khô mắt và bảo vệ mắt trước sự xâm nhập của những vật lạ. Tuy nhiên, phụ nữ nháy mắt nhiều gấp đôi đàn ông do có nồng độ hormone estrogen cao hơn. Đây là hormone có tác dụng kích thích quá trình sản sinh chất bôi trơn trong cơ thể, trong đó có mắt. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

Hai bên ngực phụ nữ thường không cân xứng: Không một phụ nữ nào có bộ ngực hoàn toàn đối xứng. Sự khác biệt về kích cỡ ngực hai bên ở nữ giới dường như rất nhỏ và không mấy được chú ý. Cơ thể phụ nữ biến đổi mạnh mẽ trong khi sinh: Sinh con là một công việc thực sự khó khăn - bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể xác nhận điều này. Bên cạnh việc trải qua nỗi đau khủng khiếp, cơ thể người phụ nữ thường trải qua rất nhiều thay đổi khác nhau. Một trong số đó là giãn cổ tử cung. Phụ nữ có thể chịu đau tốt hơn: Phụ nữ thực sự trải qua nhiều nỗi đau hơn nam giới - đây là một thực tế phổ biến. Nhưng nó không phải là về sức mạnh mà nó phụ thuộc vào cách bộ não của họ hoạt động. Nói chung, ngưỡng đau ở phụ nữ mạnh hơn 9 lần so với nam giới. Phụ nữ ăn nói lưu loát hơn: Phụ nữ có vùng trán và thái dương lớn hơn của vỏ não, một vùng não được cho là có ảnh hưởng đến các kỹ năng ngôn ngữ. Phụ nữ cũng có hàm lượng FOXP2 cao hơn, còn được gọi là protein ngôn ngữ Tiếng vang. Lượng protein tuyệt vời này giúp một người phụ nữ trung bình nói khoảng 20.000 từ mỗi ngày, nhiều hơn 13.000 từ so với người đàn ông trung bình nói. Da phụ nữ rất nhạy cảm: Thông thường, da của phụ nữ mỏng hơn 25% so với da của đàn ông khiến nó nhạy cảm hơn rất nhiều khi chạm vào và các loại kích thích khác. Phụ nữ có sức chịu đựng cơ bắp tốt hơn: Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể tập thể dục liên quan đến sức chịu đựng lâu hơn khoảng 75% so với nam giới. Lý do là vì estrogen ở phụ nữ làm cho cơ bắp của họ chống lại sự mệt mỏi. Tâm trạng phụ nữ phụ thuộc vào nội tiết tố: Không phải mọi phụ nữ đều nhận thấy rằng cơ thể của họ bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Khi nồng độ hormone liên tục thay đổi trong não và cơ thể, chúng cũng thay đổi cách nhìn, mức năng lượng và độ nhạy cảm của chị em. Phụ nữ trải qua tuổi thiếu niên hai lần: Thời thiếu niên lần thứ hai của phụ nữ (hay còn gọi là tiền mãn kinh), xảy ra ở độ tuổi 40. Nó thường được đặc trưng bởi dấu hiệu kinh nguyệt không đều, đổ mồ hôi ban đêm và những thứ không dễ chịu khác. Phụ nữ thường sáng tạo hơn: Bộ não phụ nữ nhỏ hơn 9% so với nam giới, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến sự thông minh hay khả năng nhận thức cả. Trên thực tế, số lượng tế bào não là như nhau, ở nữ giới, chúng liên kết chặt chẽ và ở mật độ nhiều hơn so với nam. Điều này sẽ giúp nữ giới nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, đưa ra ý tưởng sáng tạo. Nháy mắt nhiều gấp đôi đàn ông: Nháy mắt có tác dụng tránh khô mắt và bảo vệ mắt trước sự xâm nhập của những vật lạ. Tuy nhiên, phụ nữ nháy mắt nhiều gấp đôi đàn ông do có nồng độ hormone estrogen cao hơn. Đây là hormone có tác dụng kích thích quá trình sản sinh chất bôi trơn trong cơ thể, trong đó có mắt. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.