10 siêu thực phẩm nuôi dưỡng làn da phụ nữ

1. Nước

Uống nước là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho làn da khỏe đẹp. Nước giúp giữ ẩm cho da, hạn chế tình trạng khô, lão hóa và nếp nhăn. Nước cũng giúp các tế bào da lấy chất dinh dưỡng và loại bỏ độc tố. Nước giúp máu lưu thông tốt và da hồng hào, tươi sáng. 2. Selen

Khoáng chất này giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây lão hóa da. Selen cũng giúp ngăn ngừa ung thư da. Selen có trong các loại hạt, nấm nút, tôm, thịt cừu, cá tuyết, cá ngừ và cá hồi. Thịt bò nấu chín, gà tây, hàu, cá mòi, cua và mì ống nguyên cám cũng có selen. 3. Chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa có vai trò quan trọng làm chậm và ngăn ngừa thiệt hại do gốc tự do. Bạn có thể tìm thấy chúng trong tất cả các loại thực phẩm, đặc biệt là các loại trái cây và rau quả đầy màu sắc như quả mọng, cà chua, mơ, củ cải đường, bí, rau bina, khoai lang, quýt, ớt và đậu. 4. Coenzyme Q10 (CoQ10)

Cơ thể chúng ta tạo ra một chất chống oxy hóa quan trọng được gọi là Coenzyme Q10. Nhưng khi chúng ta già đi, CoQ10 cũng sinh ra ít hơn. Có thể tìm thấy CoQ10 trong cá như cá hồi và cá ngừ, thịt gia cầm, gan và ngũ cốc nguyên hạt. 5. Vitamin A

Vitamin A giúp làm mờ vết thâm nám, cải thiện tình trạng da khô và nếp nhăn. Vitamin A có trong cam, cà rốt, dưa đỏ, rau lá xanh, trứng và thực phẩm từ sữa ít chất béo. Retinoids, tiền chất vitamin A cũng thường được bác sỹ kê toa như một phương pháp điều trị mụn trứng cá và các tình trạng da khác. 6. Vitamin C

Vitamin C có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Nó cũng giúp làm giảm tổn thương do ánh nắng mặt trời đối với collagen và elastin là những thành phần làm săn chắc làn da. Vitamin C có trong ớt chuông đỏ, trái cây họ cam quýt, đu đủ, kiwi, bông cải xanh, rau xanh và cải bruxen. 7. Vitamin E

Một chất chống oxy hóa khác có thể giúp làn da khỏi bị hư hại do ánh nắng mặt trời và tình trạng sưng viêm là vitamin E. Nó có trong dầu thực vật, quả hạch, hạt, ô liu, rau bina, măng tây và rau xanh. 8. Một số chất béo lành mạnh

Omega-3 và omega-6 là chất béo giúp chăm sóc làn da mượt mà và trẻ trung hơn. Bạn có thể lấy những chất béo này từ dầu ô liu và dầu hạt cải, hạt lanh, quả óc chó và cá nước lạnh như cá hồi, cá mòi và cá thu. 9. Dầu ép lạnh

Một số loại dầu có nhiều axit béo cần thiết. Những loại chất lượng tốt như dầu ôliu nguyên chất và dầu ép lạnh hoặc ép đùn có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho làn da. 10. Trà xanh

Trà xanh là loại thuốc ma thuật mà bạn có thể tìm thấy cho làn da của mình. Nó giúp ngăn ngừa viêm, giúp làm chậm tổn thương ADN, và thậm chí có thể giúp ngăn ngừa ánh nắng mặt trời đốt cháy làn da. Bạn có thể tìm thấy trà xanh trong nhiều mỹ phẩm, nhưng uống trà xanh hàng ngày sẽ tốt hơn nhiều.

