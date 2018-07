10 nguyên tắc sống lành mạnh nên áp dụng ngay từ bây giờ

Ngủ 8 tiếng mỗi ngày: Nghiên cứu được thực hiện bởi Học viện Y học giấc ngủ Mỹ đã chứng minh rằng một người chỉ cần 7 giờ ngủ để cơ thể hoạt động hiệu quả và cảm thấy tràn đầy sinh lực cả ngày. Ăn một bữa sáng lớn: Bữa sáng nhiều hay ít phụ thuộc vào từng nhu cầu cụ thể của cơ thể mỗi người. Thức ăn chỉ hữu ích khi bạn thực sự muốn ăn nó. Do vậy, bạn không cần quá tuân thủ nguyên tắc sống lành mạnh này. Chạy bộ vào buổi sáng: Chạy bộ vào buổi sáng hay buổi tối đều có lợi cho sức khỏe. Tránh ăn kẹo: Ăn kẹo thực sự tốt cho cơ thể con người bởi vì chúng chứa glucose, một yếu tố quan trọng cho chức năng não hoạt động tốt. Đó là lý do tại sao bạn không nên từ chối kẹo. Tập luyện đến khi đau cơ: Trong thực tế, đau cơ sau khi tập luyện xảy ra khi sự căng thẳng trên cơ thể bạn quá lớn. Trong trường hợp này, tốt hơn là nên ngừng tập luyện cho đến khi hồi phục hoàn toàn.Không uống nước trong bữa ăn: Nước là yếu tố thiết yếu để hệ tiêu hóa làm việc đúng cách. Do vậy, uống nước sẽ giúp dạ dày của bạn dễ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Ăn cơm đúng giờ: Bạn không phải ăn đúng giờ nếu không cảm thấy đói. Quy tắc chính là chỉ ăn khi bạn cảm thấy đói. Đánh răng ngay sau mỗi bữa ăn có thể gây hại hơn là có lợi bởi đánh răng nhiều có thể dẫn đến đau nhức và chảy máu nướu răng. Chỉ cần đánh răng vào buổi sáng và buổi tối như trước đây. Nói không với sản phẩm bánh mì: Bánh mì chứa rất nhiều chất xơ thực phẩm cần thiết giúp rút cholesterol và axit mật ra khỏi cơ thể bạn. Bánh mì cũng góp phần vào hoạt động thích hợp của hệ tiêu hóa. Ăn 200g bánh mì/ngày là đủ. Uống 2 lít nước mỗi ngày: Lượng nước bạn uống trong ngày phải phù hợp với trọng lượng của bạn: 30ml/kg. Ảnh: BS. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC



Ngủ 8 tiếng mỗi ngày: Nghiên cứu được thực hiện bởi Học viện Y học giấc ngủ Mỹ đã chứng minh rằng một người chỉ cần 7 giờ ngủ để cơ thể hoạt động hiệu quả và cảm thấy tràn đầy sinh lực cả ngày. Ăn một bữa sáng lớn: Bữa sáng nhiều hay ít phụ thuộc vào từng nhu cầu cụ thể của cơ thể mỗi người. Thức ăn chỉ hữu ích khi bạn thực sự muốn ăn nó. Do vậy, bạn không cần quá tuân thủ nguyên tắc sống lành mạnh này. Chạy bộ vào buổi sáng: Chạy bộ vào buổi sáng hay buổi tối đều có lợi cho sức khỏe. Tránh ăn kẹo: Ăn kẹo thực sự tốt cho cơ thể con người bởi vì chúng chứa glucose, một yếu tố quan trọng cho chức năng não hoạt động tốt. Đó là lý do tại sao bạn không nên từ chối kẹo. Tập luyện đến khi đau cơ: Trong thực tế, đau cơ sau khi tập luyện xảy ra khi sự căng thẳng trên cơ thể bạn quá lớn. Trong trường hợp này, tốt hơn là nên ngừng tập luyện cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Không uống nước trong bữa ăn : Nước là yếu tố thiết yếu để hệ tiêu hóa làm việc đúng cách. Do vậy, uống nước sẽ giúp dạ dày của bạn dễ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Ăn cơm đúng giờ: Bạn không phải ăn đúng giờ nếu không cảm thấy đói. Quy tắc chính là chỉ ăn khi bạn cảm thấy đói. Đánh răng ngay sau mỗi bữa ăn có thể gây hại hơn là có lợi bởi đánh răng nhiều có thể dẫn đến đau nhức và chảy máu nướu răng. Chỉ cần đánh răng vào buổi sáng và buổi tối như trước đây. Nói không với sản phẩm bánh mì: Bánh mì chứa rất nhiều chất xơ thực phẩm cần thiết giúp rút cholesterol và axit mật ra khỏi cơ thể bạn. Bánh mì cũng góp phần vào hoạt động thích hợp của hệ tiêu hóa. Ăn 200g bánh mì/ngày là đủ. Uống 2 lít nước mỗi ngày: Lượng nước bạn uống trong ngày phải phù hợp với trọng lượng của bạn: 30ml/kg. Ảnh: BS. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC