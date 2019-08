10 món ăn sáng lành mạnh vừa giảm cân vừa ngừa ung thư

Quả mâm xôi: Một số nghiên cứu cho thấy, quả mâm xôi chứa rất nhiều chất xơ có tác dụng trong việc ngăn ngừa và thúc đấy quá trình giảm cân. Ngoài ra, do rất giàu vitamin, chất chống oxy hóa và nồng độ axit allagic, phenolic cao, quả mâm xôi được cho là có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Bột yến mạch: Cũng giống như quả mâm xôi, bột yến mạch chứa nhiều chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Bên cạnh đó, nhờ có tác dụng đặc biệt, nên ăn bột yến mạch vào bữa sáng sẽ giúp cơ thể bạn đốt cháy lượng chất béo trong cơ thể và điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa insulin tăng vọt. Sữa chua: Hàm lượng protein, canxi trong sữa chua có tác dụng tốt trong việc đốt cháy chất béo dư thừa, thúc đẩy quá trình giảm cân và giúp lấy lại vóc dáng thon thả. Do vậy, đây chính là món ăn sáng lành mạnh giúp giảm cân. Trứng cũng rất giàu protein, chất béo tự nhiên và khoáng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe. Do vậy trứng là thực phẩm hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Theo các chuyên gia, một quả trứng gà cỡ lớn chứa khoảng 78 calo nhưng lại rất giàu dinh dưỡng. Hãy ăn trứng trong bữa sáng nếu muốn giảm cân. Đậu đen: Thành phần của đậu đen chứa rất nhiều chất xơ hòa tan – một “vũ khí” hủy diệt mỡ bụng. Do vậy, đậu đen không chỉ hỗ trợ tiêu hóa tốt mà còn giúp bạn lấy lại vóc dáng thon thả. Đậu phộng sở hữu một lượng chất béo không bão hòa đơn và genistein, một hợp chất giúp điều chỉnh các gene chất béo. Vậy nên, để có một bữa sáng vừa lành mạnh, vừa giảm được cân, bạn nên thêm đậu phộng vào thực đơn của mình. Hạnh nhân: Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thường xuyên tiêu thụ các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân sẽ ít bị thừa cân hơn người bình thường. Hạnh nhân có nhiều protein, chất chống oxy hóa, chất xơ và chất béo không bão hòa đơn, vừa mang lại cảm giác no lại hỗ trợ phòng ngừa cả ung thư. Cá hồi chứa nhiều axit béo, omega-3 rất tốt cho việc cung cấp năng lượng vào buổi sáng. Ngoài ra, nhờ có lượng protein đặc biệt, cá hồi không chỉ giúp bạn giảm cân mà con ngăn ngừa tình trạng kháng insulin có thể dẫn tới tiểu đường type 2. Ức gà: Một phần ức gà nhỏ chứa khoảng 25 gr protein, trong khi một bữa sáng đủ no cũng cần lượng protein tương tự. Do vậy, ăn ức gà vào buổi sáng giúp bạn tràn đầy năng lượng, tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Quả mọng rất giàu các chất chống oxy hóa, rất tốt cho tim mạch và phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, do có chất xơ bão hòa, vitamin C, K, và polyphenol, quả mọng cũng giúp giảm cân và ngăn ngừa tình trạng tích lũy chất béo trong cơ thể. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

