10 mẹo vô giá giúp mái tóc dày dặn và mọc nhanh hơn

Sử dụng vitamin B-12: Bổ sung vitamin B-12 rất quan trọng đối với sự phát triển và sức khỏe của tóc. Sự thiếu hụt B-12 có thể là lý do cho tóc khô, mỏng và dễ gãy. Da đầu cũng cần vitamin B-12, nếu không thì nó có thể bị ngứa và gàu. Massage da đầu: Massage đầu sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, máu sẽ chảy tốt hơn đến các nang tóc và điều này kích thích mái tóc dày dặn. Hãy massage đầu bằng đầu ngón tay từ mọi phía với các động tác nhẹ nhàng mỗi khi gội đầu. Lau khô tóc đúng cách: Sau khi gội đầu, bạn không nên dùng khăn quấn tóc hoặc dùng nó chà sát tóc mạnh. Điều này chỉ làm cho tóc bạn mỏng manh hơn. Thay vì chà xát, chỉ cần thấm nó bằng khăn. Nhẹ nhàng ấn khăn vào tóc và loại bỏ độ ẩm. Ngủ trên gối lụa: Vỏ gối bằng cotton có thể hút hơi ẩm ra khỏi tóc và làm khô nó. Tuy nhiên, điều này không xảy ra khi sử dụng vỏ gối bằng lụa. Đồng thời, lụa làm giảm ma sát giữa tóc và gối và do đó làm giảm hư hại tóc. Thay đổi kiểu tóc đuôi ngựa: Nếu bạn thường xuyên để tóc theo kiểu đuôi ngựa, thì bạn nên thay đổi vị trí của nó.Thực tế là khi bạn buộc tóc đuôi ngựa chặt, tóc sẽ bị rụng nhiều hơn. Do vậy, bạn nên thay đổi vị trí buộc tóc. Chăm sóc da trên da đầu: Da đầu của bạn cần được chăm sóc giống như da trên khuôn mặt. Do đó, bạn cần chọn sản phẩm cho tóc dựa trên thành phần phù hợp với làn da của bạn. Hãy nhớ rằng da đầu của bạn cần được dưỡng ẩm và có độ pH thích hợp để khỏe mạnh. Gội đầu với nước lạnh: Sau khi gội đầu, hãy xả sạch bằng nước lạnh. Nó giúp mái tóc khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, nó sẽ làm cho tóc thêm bóng và mượt mà hơn. Hãy thử dầu ô liu: Dầu oliu nuôi dưỡng tóc hoàn hảo. Nó rất tốt cho sự phát triển của tóc và làm cho nó sáng bóng và mềm mại. Lấy 1/4 chén dầu và chà xát nó vào da đầu và tóc với các động tác xoa bóp trong vài phút. Dùng mũ ủ tóc, để nó trong 15-30 phút và sau đó gội sạch bằng dầu gội. Giữ ẩm cho tóc: Để giữ ẩm tóc, bạn có thể dùng lòng đỏ trứng gà. Sử dụng 2 quả trứng và vài giọt nước cốt chanh. Trộn chúng bằng máy đánh trứng cho đến khi nổi bọt. Bôi lên tóc và che bằng mũ ủ trong 30 phút, sau đó gội sạch với nước mát. Theo dõi chế độ ăn uống: Để mái tóc khỏe mạnh, bạn cần bồi bổ sức khỏe của mình từ bên trong. Hãy ăn thêm nhiều thực phẩm có chứa protein (như cá, thịt và đậu) và vitamin A và C (với những thứ như cà rốt, trái cây và bí ngô). Ảnh: BS. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Sử dụng vitamin B-12: Bổ sung vitamin B-12 rất quan trọng đối với sự phát triển và sức khỏe của tóc. Sự thiếu hụt B-12 có thể là lý do cho tóc khô, mỏng và dễ gãy. Da đầu cũng cần vitamin B-12, nếu không thì nó có thể bị ngứa và gàu. Massage da đầu: Massage đầu sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, máu sẽ chảy tốt hơn đến các nang tóc và điều này kích thích mái tóc dày dặn. Hãy massage đầu bằng đầu ngón tay từ mọi phía với các động tác nhẹ nhàng mỗi khi gội đầu. Lau khô tóc đúng cách: Sau khi gội đầu, bạn không nên dùng khăn quấn tóc hoặc dùng nó chà sát tóc mạnh. Điều này chỉ làm cho tóc bạn mỏng manh hơn. Thay vì chà xát, chỉ cần thấm nó bằng khăn. Nhẹ nhàng ấn khăn vào tóc và loại bỏ độ ẩm. Ngủ trên gối lụa: Vỏ gối bằng cotton có thể hút hơi ẩm ra khỏi tóc và làm khô nó. Tuy nhiên, điều này không xảy ra khi sử dụng vỏ gối bằng lụa. Đồng thời, lụa làm giảm ma sát giữa tóc và gối và do đó làm giảm hư hại tóc. Thay đổi kiểu tóc đuôi ngựa: Nếu bạn thường xuyên để tóc theo kiểu đuôi ngựa, thì bạn nên thay đổi vị trí của nó.Thực tế là khi bạn buộc tóc đuôi ngựa chặt, tóc sẽ bị rụng nhiều hơn. Do vậy, bạn nên thay đổi vị trí buộc tóc. Chăm sóc da trên da đầu: Da đầu của bạn cần được chăm sóc giống như da trên khuôn mặt. Do đó, bạn cần chọn sản phẩm cho tóc dựa trên thành phần phù hợp với làn da của bạn. Hãy nhớ rằng da đầu của bạn cần được dưỡng ẩm và có độ pH thích hợp để khỏe mạnh. Gội đầu với nước lạnh: Sau khi gội đầu, hãy xả sạch bằng nước lạnh. Nó giúp mái tóc khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, nó sẽ làm cho tóc thêm bóng và mượt mà hơn. Hãy thử dầu ô liu: Dầu oliu nuôi dưỡng tóc hoàn hảo. Nó rất tốt cho sự phát triển của tóc và làm cho nó sáng bóng và mềm mại. Lấy 1/4 chén dầu và chà xát nó vào da đầu và tóc với các động tác xoa bóp trong vài phút. Dùng mũ ủ tóc, để nó trong 15-30 phút và sau đó gội sạch bằng dầu gội. Giữ ẩm cho tóc: Để giữ ẩm tóc, bạn có thể dùng lòng đỏ trứng gà. Sử dụng 2 quả trứng và vài giọt nước cốt chanh. Trộn chúng bằng máy đánh trứng cho đến khi nổi bọt. Bôi lên tóc và che bằng mũ ủ trong 30 phút, sau đó gội sạch với nước mát. Theo dõi chế độ ăn uống: Để mái tóc khỏe mạnh, bạn cần bồi bổ sức khỏe của mình từ bên trong. Hãy ăn thêm nhiều thực phẩm có chứa protein (như cá, thịt và đậu) và vitamin A và C (với những thứ như cà rốt, trái cây và bí ngô). Ảnh: BS. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.