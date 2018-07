10 mẹo hàng đầu để ngăn ngừa tóc bạc sớm

Sử dụng dầu dừa: Dầu dừa có thể được sử dụng vì rất nhiều lý do. Đó là một loại dầu ăn ngon, hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm da và cũng rất tốt cho tóc của bạn. Nếu bạn massage tóc bằng dầu dừa thường xuyên, nó sẽ giữ ẩm và từ đó sẽ làm mềm và tăng cường các sợi tóc, đồng thời cung cấp chất chống oxy hóa có thể giúp làm chậm tóc bạc trong một thời gian dài. Tránh căng thẳng: Căng thẳng có thể gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe như tiểu đường và đột quỵ và nó cũng có thể gây ra các vấn đề về da như mụn trứng cá và nếp nhăn. Không dừng lại ở đây, nếu bạn có quá nhiều căng thẳng nó thậm chí có thể khiến tóc bạc sớm. Hãy dành thời gian cho bản thân, thư giãn, đi spa, xem phim, mua sắm, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè, làm bất cứ điều gì có thể giúp bạn thư giãn và làm bạn cảm thấy vui vẻ. Tránh hút thuốc lá: Bạn có thể nghe rất nhiều điều về việc hút thuốc lá có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng bạn có thể không biết là nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến tóc, lão hóa sớm. Vì vậy, nếu bạn muốn trông trẻ trung, xinh đẹp, và tóc không bạc sớm thì bạn cần bỏ hút thuốc ngay lập tức. Cung cấp đủ nước cho cơ thể: Nếu bạn muốn có mái tóc đẹp thì bạn cần phải tăng lượng nước uống, và giảm rượu và cafein. Nước không chỉ giữ cho làn da của bạn mềm mại mà nó cũng giữ cho mái tóc của bạn được dưỡng ẩm và giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm. Nếu thiếu nước và độ ẩm, chất dinh dưỡng sẽ không thể tiếp cận với nang lông và điều này có thể dẫn đến tóc có màu xám. Vì vậy, hãy uống 8-10 ly nước mỗi ngày. Bổ sung vi chất đồng cho cơ thể vì đồng có thể giúp trong việc sản xuất melanin, sắc tố ảnh hưởng tới màu sắc của tóc. Bạn có thể thường xuyên uống vitamin tổng hợp vì hầu như tất cả các loại vitamin này đều có đồng. Ngoài ra, bạn có thể ăn thực phẩm giàu đồng như rau chân vịt, khoai mỡ, cải xanh và hầu hết các loại thịt. Hạnh nhân, mâm xôi, lựu và dứa cũng chứa đồng. Tăng lượng iốt: Iốt có thể giúp ngăn tóc của bạn chuyển sang màu trắng hoặc xám và do đó cần đảm bảo bạn có đủ lượng chất thông qua chế độ ăn uống. Rau bina, chuối và cà rốt rất giàu Iốt. Ngoài ra, thay vì dùng muối ăn thông thường, hãy cố gắng sử dụng muối iốt. Có đủ protein: Tóc của bạn được làm bằng các protein phức tạp để phát triển. Bạn phải đảm bảo có 100-110 gam protein cho chế độ ăn uống mỗi ngày. Nếu bạn không có đủ protein, nó có thể dễ dàng dẫn đến tóc bạc sớm. Một số nguồn giàu protein bao gồm các loại hạt, thịt nạc, đậu lăng, đậu nành... Cải thiện lưu thông máu: Lưu lượng máu tốt và lưu thông rất quan trọng nếu bạn muốn ngăn ngừa tóc bạc. Để lưu thông máu tốt hơn, bạn cần tập thể dục ít nhất là nửa giờ mỗi ngày. Ngoài ra, tạo một thói quen xoa bóp da đầu mỗi ngày trong 5 - 10 phút. Ngủ đủ giấc: Không ngủ đủ từ 6-8 giờ mỗi đêm có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Bạn sẽ thức dậy mà không có nhiều năng lượng để làm ngay cả những công việc bình thường trong ngày, và bạn sẽ thấy khó tập trung khi làm việc. Hơn nữa, nếu bạn không ngủ đủ giấ , tóc rất dễ bạc sớm. Tiếp xúc ánh nắng mặt trời: Ánh nắng mặt trời mạnh nhất và có hại nhất trong khoảng từ 10h sáng đến 4h chiều và đây là lúc bạn cần tránh đi ra ngoài. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các tia nắng mặt trời rất giàu vitamin D, nó quan trọng đối với sức khỏe, da và tóc của chúng ta. Nang tóc có chứa vitamin D và do đó nhận được một số vitamin D từ ánh nắng mặt trời sẽ giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Sử dụng dầu dừa: Dầu dừa có thể được sử dụng vì rất nhiều lý do. Đó là một loại dầu ăn ngon, hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm da và cũng rất tốt cho tóc của bạn. Nếu bạn massage tóc bằng dầu dừa thường xuyên, nó sẽ giữ ẩm và từ đó sẽ làm mềm và tăng cường các sợi tóc, đồng thời cung cấp chất chống oxy hóa có thể giúp làm chậm tóc bạc trong một thời gian dài. Tránh căng thẳng: Căng thẳng có thể gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe như tiểu đường và đột quỵ và nó cũng có thể gây ra các vấn đề về da như mụn trứng cá và nếp nhăn. Không dừng lại ở đây, nếu bạn có quá nhiều căng thẳng nó thậm chí có thể khiến tóc bạc sớm. Hãy dành thời gian cho bản thân, thư giãn, đi spa, xem phim, mua sắm, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè, làm bất cứ điều gì có thể giúp bạn thư giãn và làm bạn cảm thấy vui vẻ. Tránh hút thuốc lá: Bạn có thể nghe rất nhiều điều về việc hút thuốc lá có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng bạn có thể không biết là nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến tóc, lão hóa sớm. Vì vậy, nếu bạn muốn trông trẻ trung, xinh đẹp, và tóc không bạc sớm thì bạn cần bỏ hút thuốc ngay lập tức. Cung cấp đủ nước cho cơ thể: Nếu bạn muốn có mái tóc đẹp thì bạn cần phải tăng lượng nước uống, và giảm rượu và cafein. Nước không chỉ giữ cho làn da của bạn mềm mại mà nó cũng giữ cho mái tóc của bạn được dưỡng ẩm và giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm. Nếu thiếu nước và độ ẩm, chất dinh dưỡng sẽ không thể tiếp cận với nang lông và điều này có thể dẫn đến tóc có màu xám. Vì vậy, hãy uống 8-10 ly nước mỗi ngày. Bổ sung vi chất đồng cho cơ thể vì đồng có thể giúp trong việc sản xuất melanin, sắc tố ảnh hưởng tới màu sắc của tóc. Bạn có thể thường xuyên uống vitamin tổng hợp vì hầu như tất cả các loại vitamin này đều có đồng. Ngoài ra, bạn có thể ăn thực phẩm giàu đồng như rau chân vịt, khoai mỡ, cải xanh và hầu hết các loại thịt. Hạnh nhân, mâm xôi, lựu và dứa cũng chứa đồng. Tăng lượng iốt: Iốt có thể giúp ngăn tóc của bạn chuyển sang màu trắng hoặc xám và do đó cần đảm bảo bạn có đủ lượng chất thông qua chế độ ăn uống. Rau bina, chuối và cà rốt rất giàu Iốt. Ngoài ra, thay vì dùng muối ăn thông thường, hãy cố gắng sử dụng muối iốt. Có đủ protein: Tóc của bạn được làm bằng các protein phức tạp để phát triển. Bạn phải đảm bảo có 100-110 gam protein cho chế độ ăn uống mỗi ngày. Nếu bạn không có đủ protein, nó có thể dễ dàng dẫn đến tóc bạc sớm. Một số nguồn giàu protein bao gồm các loại hạt, thịt nạc, đậu lăng, đậu nành... Cải thiện lưu thông máu: Lưu lượng máu tốt và lưu thông rất quan trọng nếu bạn muốn ngăn ngừa tóc bạc . Để lưu thông máu tốt hơn, bạn cần tập thể dục ít nhất là nửa giờ mỗi ngày. Ngoài ra, tạo một thói quen xoa bóp da đầu mỗi ngày trong 5 - 10 phút. Ngủ đủ giấc: Không ngủ đủ từ 6-8 giờ mỗi đêm có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Bạn sẽ thức dậy mà không có nhiều năng lượng để làm ngay cả những công việc bình thường trong ngày, và bạn sẽ thấy khó tập trung khi làm việc. Hơn nữa, nếu bạn không ngủ đủ giấ , tóc rất dễ bạc sớm. Tiếp xúc ánh nắng mặt trời: Ánh nắng mặt trời mạnh nhất và có hại nhất trong khoảng từ 10h sáng đến 4h chiều và đây là lúc bạn cần tránh đi ra ngoài. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các tia nắng mặt trời rất giàu vitamin D, nó quan trọng đối với sức khỏe, da và tóc của chúng ta. Nang tóc có chứa vitamin D và do đó nhận được một số vitamin D từ ánh nắng mặt trời sẽ giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm.